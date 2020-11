Qui est Mohsen Fakhrizadeh, le scientifique nucléaire iranien qui a été tué dans une attaque à l’extérieur de Téhéran?

Alors que les rapports sur son meurtre vendredi dans une embuscade à l’extérieur de Téhéran sont détaillés, le nom de Fakhrizadeh devient encore plus célèbre. Mais même dans la mort, il reste un air de mystère autour du scientifique nucléaire iranien et de l’effet que son meurtre aura sur l’Iran.

Fakhrizadeh en savait probablement plus sur le programme nucléaire iranien que n’importe quelle personne vivante. La perte de son leadership, de ses connaissances et de sa mémoire institutionnelle est sans aucun doute un coup dur pour la République islamique », a déclaré Karim Sadjadpour, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.