Qui est Mohamed Muizzu, le président élu pro-Chine des Maldives ? | Actualités politiques

Les électeurs de l’archipel des Maldives, dans l’océan Indien, ont élu samedi le chef de l’opposition Mohamed Muizzu comme président du pays, lui donnant 54 pour cent des voix, selon les résultats préliminaires.

Muizzu, candidat du Parti progressiste des Maldives (PPM), a largement battu le président sortant Ibrahim Mohamed Solih du Parti démocratique des Maldives (MDP) et devrait prêter serment le 17 novembre.

Le président élu est largement considéré comme favorable aux intérêts de la Chine dans le pays et moins favorablement disposé à l’égard de l’Inde, le voisin géant des Maldives et partenaire traditionnel en matière de sécurité et d’économie.

Solih, considéré comme pro-indien, a accepté les résultats.

« Félicitations au président élu Muizzu », a écrit Solih sur X, anciennement Twitter. « Je félicite également les personnes qui ont fait preuve d’un processus pacifique et démocratique. »

Ce résultat met à mal les efforts déployés par Solih pour ramener la posture diplomatique du pays vers New Delhi depuis son entrée en fonction il y a cinq ans.

Qui est Muizzu ?

Ingénieur civil de formation britannique, Muizzu, 45 ans, est l’actuel maire de Malé, la capitale du pays.

Il était un candidat improbable à la présidence après avoir été ministre de la Construction dans le gouvernement de son mentor Abdulla Yameen.

Mais l’emprisonnement de Yameen pour corruption – qui, selon son parti, était politiquement motivé – a vu Muizzu choisi de diriger le parti comme son mandataire lors d’une élection où les liens de ce pays stratégiquement placé avec la Chine et l’Inde étaient en jeu.

En tant que ministre sous Yameen, Muizzu a supervisé plusieurs projets d’infrastructure financés par la Chine dans ce pays de moins d’un million d’habitants, notamment un pont de 200 millions de dollars reliant la capitale au principal aéroport de l’archipel.

Il a déclaré aux responsables du Parti communiste chinois lors d’une réunion en ligne l’année dernière que le retour de son parti au pouvoir élargirait les « liens forts entre nos deux pays ».

Tony Cheng d’Al Jazeera, en reportage depuis Malé, a déclaré que Muizzu pourrait avoir du mal à tenir toutes les promesses qu’il a faites pendant sa campagne.

« L’Inde est profondément impliquée dans les finances, le commerce et la croissance des infrastructures. Je pense que ce sera très difficile, même s’il le voulait, d’arrêter cela. Il a déclaré publiquement qu’il était favorable à la Chine », a déclaré Cheng.

« La Chine a été très impliquée dans le financement d’une grande partie de la croissance des infrastructures. Mais il y a là aussi des problèmes dans la mesure où les Maldives ont une dette très considérable envers la Chine, dont une partie arrive à échéance dans quelques années », a-t-il ajouté.

Le succès électoral de Muizzu reposait sur une campagne soutenue contre l’influence politique et économique démesurée de l’Inde aux Maldives.

New Delhi a une histoire de problèmes avec les Maldives, notamment le déploiement de soldats pour contrecarrer une tentative de coup d’État en 1988. Son influence est une source périodique de ressentiment dans ce pays à majorité musulmane.

Les Maldives occupent une position stratégique vitale au milieu de l’océan Indien, à cheval sur l’une des voies de navigation est-ouest les plus fréquentées au monde.

Solih a été élu en 2018 en raison du mécontentement suscité par le régime de plus en plus controversé de Yameen – de nombreux opposants politiques ont été enfermés dans la même prison où l’ancien président est désormais derrière les barreaux – l’accusant de pousser le pays dans le piège de la dette chinoise.

Le virage de Yameen vers Pékin avait également alarmé New Delhi, qui partage les inquiétudes des États-Unis et de leurs alliés quant à l’affirmation croissante de la Chine dans l’océan Indien.

L’Inde est membre de l’alliance stratégique Quad aux côtés des États-Unis, de l’Australie et du Japon.