Qui est Mme Jacky Oh ? En savoir plus sur le partenaire de DC Young Fly, mort à 32 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

DC Young Fly est célèbre pour son rôle dans « Wild N Out ».

Il entretient une relation amoureuse avec Mme Jacky Oh depuis 2015.

Le 1er juin 2023, la nouvelle a révélé que la beauté blonde était décédée.

DC jeune mouche (née John Whitfield) et Mme Jacky Oh (née Jacklyn Smith) s’est rencontrée en 2015 sur le tournage de Nick Canonc’est Wild N ‘Out – le comédien, acteur et rappeur était un acteur vedette, tandis que Jacky était un Sauvage N Out fille. Leur romance s’est transformée en une relation à long terme et, ensemble, ils ont accueilli trois enfants au cours de leur relation de près de huit ans.

Tragiquement, la nouvelle a éclaté le jeudi 1er juin que Mme Jacky est décédée à l’âge de 32 ans. Des sources ont déclaré TMZ qu’elle est décédée à Miami, et le point de vente a également rapporté que DC était à Atlanta en train de tourner de nouveaux épisodes lorsqu’il a entendu la nouvelle impensable. TMZ a également noté qu’elle avait prétendu être là pour un « relooking de maman » dans un message sur les réseaux sociaux supprimé depuis.

BET Media Group a publié une déclaration le même jour, selon Le Soleil américain. « Jacky Oh était un ami aimant et un collègue bien-aimé du Wild N ‘Out répartis sur cinq saisons », lit-on dans le communiqué. « Plus important encore, elle était une mère formidable pour trois beaux enfants. Le BET Media Group présente ses sincères condoléances à la famille Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon et à tous les amis qui ont aimé et pris soin de Jacky Oh pendant cette période difficile.

Voici cinq choses à savoir sur la vie de Mme Jacky Oh.

Elle était mère.

Selon Le soleilJackie laisse tragiquement derrière elle trois jeunes enfants nommés Nova, Nalaet Prince. Selon un récent post Instagram de la fête des mères, elle a pleinement apprécié d’être maman. Parallèlement à une série de photos entièrement glam avec ses trois enfants, elle a écrit: «Je fais beaucoup. Mais être une maman est ma préférée 🥹🤞🏽 Dieu m’a choisi 3X 🙏 Je promets de ne jamais le prendre pour acquis. Je suis un homme tellement béni ! Bonne fête des mères les mamans. »

Avant les vacances, elle a partagé une photo des trois enfants sur ses genoux. « La fête des mères, c’est le week-end prochain ! » elle a sous-titré en partie le message du 7 mai. « Regardez ces beaux bébés… »

Elle a eu sa propre carrière dans le showbiz.

Comme indiqué ci-dessus, Jacky figurait en bonne place dans Wild ‘N Outjouant le rôle d’un Wild ‘N Out fille quand elle a rencontré son partenaire de longue date. Elle était avec le spectacle pendant cinq saisons. Elle était également une influenceuse, comptant pas moins de 959 000 abonnés sur Instagram, soit un peu moins d’un million. Dans sa biographie sur les réseaux sociaux, elle vante sa chaîne YouTube, ainsi que sa collection de brillants à lèvres J. Nova.

Dans sa vidéo d’introduction YouTube en 2021, elle déclare : « Je suis mannequin, je suis entrepreneure, je suis actrice, je suis artiste maintenant, je viens de sortir une chanson. Je suis un amoureux de la vie, je suis un producteur, je suis un créateur de contenu. Mais le plus important, je suis la mère de deux belles filles.

Mme Jacky Oh a produit « My Honeylicious Life ».

Elle compte presque autant d’abonnés à sa série Ma vie de miel comme elle le fait sur Instagram, avec 816k followers sur la plateforme vidéo. La série astucieuse a partagé des moments à la maison avec ses adorables enfants, ainsi que des segments de mode, des conseils de fête et même un aperçu de leur voyage en famille à Disney World avec DC Son épisode le plus récent, publié le 27 mai, mettait en vedette la famille assistant à un dépistage de La petite Sirène.

Elle était agent immobilier.

Aussi ambitieuse que belle, Jacky travaillait également comme agent immobilier, selon une publication Instagram du 10 mai de son profil immobilier distinct. « Hé vendeur de maison potentiel ! Êtes-vous prêt à faire du rock and roll ? Parce que la demande de maisons est actuellement plus chaude qu’un lot de biscuits frais tout droit sorti du four. elle a sous-titré le message en partie, ainsi qu’une invitation à vendre une maison avec elle.

Elle était une experte en cosmétiques.

Jacky a également lancé sa propre gamme de brillants à lèvres «ultra brillants» sous la marque J. Nova. Elle semble également vanter le mascara, les faux cils et d’autres produits cosmétiques sur le site officiel. Les brillants glam sont disponibles dans des couleurs somptueuses, notamment Blossom, Bubble Gum et Brown Sugar, entre autres.

