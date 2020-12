Beaucoup de ceux qui ont grandi dans le nord de l’Inde au cours des dernières décennies n’ont pas besoin d’être présentés aux biscuits Cremica de Mme Bector et aux produits de boulangerie English Oven. Cependant, peu de gens connaissent Rajni Bector, la femme qui a transformé un petit magasin de crème glacée qu’elle avait ouvert dans son jardin en l’une des marques de boulangerie les plus connues d’Inde.

Mme Bector Food Specialties a recueilli le 17 décembre 198 abonnements à son introduction en bourse (IPO), générant des offres d’une valeur de Rs 40 000 crore et une valeur marchande de Rs 540 crore. Le développement pourrait bien propulser la marque de boulangerie – jusqu’à présent un petit acteur de l’industrie nationale des aliments emballés de Rs 45 000 crore – la société est maintenant positionnée pour étendre sa présence sur le marché indien. Pas seulement des biscuits, Mme Bectors est également le fournisseur de chaînes de restauration rapide comme Burger King et McDonald’s.

Et tout a commencé dans une petite cuisine à Ludhiana.

Mais qui est Mme Bectors?

Né à Karachi, Rajni Bectors est venu à Ludhiana au Pendjab au moment de la partition. Elle a grandi dans la ville et s’est mariée à l’âge de 17 ans. Après avoir élevé trois fils et les avoir envoyés en internat, Bector s’est inscrite à un cours à l’Université d’agriculture du Pendjab.

Fervente cuisinière et boulanger depuis le début, les recettes de Bector pour la crème glacée et les gâteaux sont rapidement devenues populaires parmi ses amis et associés, l’encourageant à emprunter Rs 300 pour un four. Et c’est ainsi que la marque de biscuits a commencé – avec un four de Rs 300 et de la crème glacée que Bector barattait dans sa propre cour. En 1978, lorsque la boulangerie de l’arrière-cour du Bector a commencé à attirer une énorme attention, la famille de Bector lui a prêté 20 000 roupies pour mettre en place une unité de fabrication de crème glacée.

Mme Bector a choisi le nom «Cremica» comme une pièce de théâtre sur les mots hindis «Cream ka», signifiant à base de crème.

De la cour aux grandes ligues

L’ouverture de l’économie indienne dans les années 90 a été le prochain grand changement qui a aidé Cremica à se développer davantage, ouvrant la voie à la petite boulangerie de Mme Bector pour se faire connaître dans tout le pays. Dans les années 90, l’entreprise avait commencé à fabriquer des petits pains, des biscuits, du pain et des sauces. Sa grande rupture, cependant, est survenue en 1995 lorsqu’elle a conclu l’accord pour fournir des petits pains à la chaîne de restauration rapide McDonald’s. L’expansion agressive de la chaîne de restauration rapide en Inde a également aidé Mme Bector’s Cremica à se développer.

En 2006, Mme Bectors Cremica a fait Rs 100 crores. En 2011-12, il faisait Rs 650 crores de ventes annuelles. Aujourd’hui, la société basée à Ludhiana est le fournisseur indien de pain, de bases de pizza, de sauces et d’autres condiments et produits de confiserie pour des marques internationales comme Burger King, Pizza Hut, Papa John’s ainsi que les chemins de fer indiens.

Le succès de Mme Bector est une source d’inspiration pour d’innombrables femmes en Inde qui rêvent de créer leur propre entreprise alimentaire. Avec les bonnes compétences et la passion, même une cour arrière pourrait être le meilleur endroit pour commencer.