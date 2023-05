Qui est Minyeong Choi ? Apprenez à connaître l’acteur jouant Dae dans ‘XO, Kitty’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix

Minyeong joue Dae dans XO, Kitty.

Minyeong vient de Corée du Sud.

Minyeong a admis qu’il était « nerveux » avant de filmer l’émission.

Pour tous les À tous les garçons fans là-bas, le prochain chapitre est arrivé dans XO, Kitty. La série Netflix, sortie le 18 mai, suit Chez Anna Cathcart Kitty Song-Covey alors qu’elle se rend à Séoul pour une année qui changera sa vie. À Séoul, elle retrouve son petit ami de longue distance, Dae, joué par Minyeong Choi. A partir de là, les choses deviennent un peu folles car c’est le lycée après tout !

Alors, qui est Minyeong Choi ? Ce jeune de 20 ans a un moment d’évasion dans XO, Kitty. Voici ce que vous devez savoir sur l’acteur.

Minyeong Choi joue l’intérêt amoureux de Kitty, Dae, dans XO, Kitty

Dae Heon Kim est le petit ami à distance de Kitty. Ils se fréquentent depuis 4 ans après leur rencontre lors d’un voyage en Corée du Sud. Lorsque Kitty vient à Séoul pour fréquenter l’école coréenne indépendante de Séoul (KISS), qui est également l’école à laquelle Dae va, tout ne se passe pas aussi bien avec Dae qu’elle l’avait prévu.

« Ce que j’aime chez Dae, c’est qu’il est chaleureux », a déclaré l’acteur Tudum. « Quand il veut gagner le cœur de quelqu’un, il n’utilise que la sincérité. Il sait à quel point l’amour est important. Minyeong a également déclaré à Netflix qu’il était « évidemment ravi » d’avoir été choisi pour Dae, mais il a admis qu’il était « un peu nerveux aussi ». J’ai immédiatement commencé à réfléchir à la façon dont je gérerais bien cette opportunité et sur quoi je devrais travailler avant de tirer pour faire de mon mieux.

Minyeong Choi est un acteur sud-coréen

Antérieur à XO, KittyMinyeong est apparu dans des drames K comme Vingt cinq vingt et un, Classe Itaewon, M. Soleil, et plus. Il a fait ses débuts en 2014. Il tourne actuellement le film Palais de rêve. XO, Kitty marque son premier projet américain.

Minyeong est apparu dans des spectacles musicaux.

En plus des émissions de télévision, l’acteur sud-coréen a également eu des rôles dans des émissions musicales comme Bonnie et Clyde, Frankensteinet Bottes coquines. Un artiste aux multiples talents !

Minyeong est fier de sa conscience de soi.

Au cours d’une interview, Minyeong a expliqué qu’il était conscient de lui-même et de ce qui se passait autour de lui. « Je pense que je sais à peu près tout, comme beaucoup de choses, où j’en suis, ce que je veux, des choses comme ça », a-t-il déclaré. Ce Chix Flix.

Minyeong est sur Instagram.

Le pseudo Instagram de Minyeong est @choi_minyeong. Récemment, il a partagé des photos des coulisses avec le XO, Kitty cast alors qu’ils célèbrent la première de l’émission. « Cela fait un moment que je pense à ce moment, mais je n’ai jamais pensé que ce serait aussi parfait qu’il l’était », a-t-il gentiment sous-titré une photo de la première.

