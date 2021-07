LA villa Love Island est bel et bien à nouveau ouverte pour un autre été de romance.

L’une des filles en bikini à la recherche de l’amour est Millie Court.

4 Millie Court, candidate à Love Island 2021 Crédit : Rex

Qui est Millie Court sur Love Island 2021?

La bombe blonde Millie a 24 ans et vient d’Essex.

Elle travaille comme administratrice des acheteurs de mode.

Se décrivant, elle a déclaré à ITV: « Je suis définitivement compétitive. Je suis aussi la pire personne compétitive parce que je boude si je ne gagne pas.

« Je reçois la bosse si je perds. »

4 Millie est entrée dans la villa en semaine 2 Crédit : Rex

Pourquoi Millie voulait-elle aller sur Love Island ?

S’adressant à ITV, Millie a déclaré: « Je suis célibataire depuis plus d’un an maintenant. Je suis prête à trouver » la bonne « . Je suis une personne très spontanée et aventureuse.

« Je suis toujours prêt à faire quelque chose de nouveau et à me mettre au défi. Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant.

« Je veux juste me lancer dedans et m’amuser avec. »

4 Lucinda passe un été d’amour Crédit : Instagram

Qui est le partenaire idéal de Millie ?

S’adressant à ITV, Millie a déclaré: « Liam est le type de gars que je préfère normalement, j’aime sa taille.

« Toby a une personnalité mignonne et je pense qu’il va me faire rire.

« Brad a de superbes yeux bleus, un corps incroyable et un bronzage éclatant. »

4 Millie est populaire sur Instagram Crédit : Instagram

Millie est-elle sur Instagram ?

Vous pouvez suivre la fille en bikini sur Instagram @milliegracecourt.

Elle compte près de 6 000 abonnés qui seront massivement boostés par sa présence sur Love Island.

Sur son Insta, vous verrez de nombreux selfies glamour, ce qui la rend parfaite pour la villa.

