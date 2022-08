Qui est Mikhaïl Gorbatchev ? Ancien dirigeant de l’Union soviétique qui a aidé à mettre fin à la guerre froide et lauréat du prix Nobel

L’ANCIEN président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a joué un rôle important dans la fin de la guerre froide.

Avant sa mort, Gorbatchev était un chef du parti communiste et un homme d’État lauréat du prix Nobel qui a démantelé le système soviétique et partagé la camaraderie avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher.

Mikhail Gorbatchev a entretenu des relations chaleureuses avec l’Occident, comme lorsqu’il a rencontré Margaret Thatcher à Checkers en décembre 1984 Crédit : Getty Images

Qui était Mikhaïl Gorbatchev ?

Fils de paysans, feu Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est né le 2 mars 1931 près de Stavropol, dans la région du Caucase du Nord, dans le sud de la Russie.

Dans son adolescence, il a conduit des moissonneuses-batteuses dans des fermes collectives et a remporté une médaille pour ses efforts dans la récolte.

Il a également excellé à l’école et a remporté une bourse pour étudier le droit à l’Université de Moscou où il a rencontré sa défunte épouse Raisa.

Après l’université, Gorbatchev est retourné dans la province de Stavropol et a commencé à travailler comme fonctionnaire au sein du Parti communiste local.

Il est devenu chef du parti provincial et s’est fait un nom en tant que modernisateur et réformateur en gravissant régulièrement les échelons de la machine du parti.

Comment Mikhaïl Gorbatchev est-il arrivé au pouvoir ?

En 1980, il est promu au tout-puissant comité exécutif de l’Union soviétique, le Politburo.

Il était un protégé du dirigeant soviétique Yuri Andropov et l’a aidé à entamer des réformes indispensables.

Andropov l’a choisi comme successeur à sa mort, mais il a dû attendre la mort d’un autre dirigeant vieillissant, Constantin Chernenko, avant de pouvoir atteindre le sommet.

En 1985, il a été élu secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique – en fait le dirigeant de l’URSS et de l’ensemble du bloc soviétique.

Qu’a fait Mikhaïl Gorbatchev en tant que dirigeant soviétique ?

Gorbatchev pensait que l’Union soviétique était condamnée à moins qu’elle ne puisse moderniser son économie et devenir plus libérale.

Ses plans étaient symbolisés par ses slogans jumeaux Glasnost, signifiant ouverture, et Perestroïka, signifiant restructuration.

Ces mots ont signalé d’immenses changements pour l’Union soviétique – et pour les nations d’Europe de l’Est qui étaient ses États satellites.

Il espérait transformer le régime soviétique stalinien en une social-démocratie plus moderne.

Gorbatchev voulait également réduire les sommes énormes dépensées pour l’armée dans le but de suivre le rythme des États-Unis alors que la guerre froide était tombée à son état le plus glacial depuis les années 60.

Il a favorisé un dégel des relations avec l’Occident, à partir de 1984 avant de devenir leader lorsqu’il a rencontré Margaret Thatcher à Chequers.

Il a ensuite rencontré le président américain Ronald Reagan lors d’une série de sommets très médiatisés et ils ont entretenu une relation plus chaleureuse que prévu qui a conduit à un important accord de désarmement nucléaire.

Le traité de réduction des armements stratégiques a finalement été signé par le successeur de Reagan, George Bush, en 1991.

Gorbatchev a qualifié le traité de “réussite morale” qui a remplacé “la pensée militarisée” par “la pensée humaine normale”.

Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan se sont rencontrés à nouveau lors du sommet révolutionnaire de Reykjavik en 1986 Crédit : Getty Images

Quel a été le rôle de Mikhaïl Gorbatchev à la fin de la guerre froide ?

Le dégel des relations de Gorbatchev avec l’Occident signifiait la fin de la course aux armements coûteuse et dangereuse et rendait la perspective d’un conflit beaucoup moins probable.

Pour ses efforts, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1990 – surnommé par certains à l’époque “le plus grand prix de consolation du monde” pour “avoir perdu la guerre froide”.

Sa politique Glasnost d’assouplissement de la bureaucratie et de la censure a également conduit plusieurs nations du Pacte de Varsovie et républiques soviétiques à vouloir se libérer du régime communiste.

En quelques années, le mur de Berlin a été abattu et il y a eu des révolutions en République tchèque et en Roumanie et des manifestations dans les républiques soviétiques, dont l’Ukraine, la Lituanie et l’Azerbaïdjan, réclamant l’indépendance.

En 1991, les partisans de la ligne dure communiste ont tenté de chasser Gorbatchev du pouvoir lors du coup d’État raté d’août.

Sa carrière a finalement été interrompue par Boris Eltzine, président de la Russie, qui a interdit toute activité du parti communiste dans le pays et a annoncé une nouvelle union avec l’Ukraine et la Biélorussie – marquant la fin de l’Union soviétique.

Après l’élection de Trump, Mikhaïl Gorbatchev a émis un avertissement inquiétant que le monde semble se préparer à nouveau à une guerre nucléaire Crédit : Getty Images

Qu’a fait Mikhaïl Gorbatchev après la dissolution de l’URSS ?

Gorbatchev avait voulu préserver l’Union soviétique et était férocement critique des réformes de libre marché par le gouvernement russe d’Eltzine au début des années 1990.

Il a tenté de former trois nouveaux partis politiques et s’est présenté à la présidence de la Russie en 1996, mais n’a pas réussi à gagner du soutien.

Il a également critiqué Vladimir Poutine après son arrivée au pouvoir en 2000, bien qu’il ait par la suite fait l’éloge de l’homme dur du Kremlin.

Lorsqu’il était à la retraite en tant qu’homme d’État vétéran, Gorbatchev a déclaré qu’il aimerait voir les anciens États soviétiques se réformer dans une nouvelle union couvrant l’Europe et l’Asie centrale.

Après que Donald Trump est entré à la Maison Blanche – et a promis d’étendre l’arsenal nucléaire des États-Unis sur Twitter – Gorbatchev a lancé un avertissement sévère basé sur son expérience d’éloigner le monde du bord d’Armageddon.

À l’époque, il écrivait dans le magazine Time : “Les politiciens et les chefs militaires semblent de plus en plus belliqueux et les doctrines de défense plus dangereuses.

« Tout se passe comme si le monde se préparait à la guerre. La menace nucléaire semble à nouveau réelle.

« Les relations entre les grandes puissances vont de mal en pis depuis plusieurs années maintenant. Les partisans de l’armement et du complexe militaro-industriel se frottent les mains.

« Nous devons sortir de cette situation. Nous devons reprendre le dialogue politique visant à des décisions communes et à une action commune.

Qui a joué Mikhaïl Gorbatchev dans la série télévisée Tchernobyl ?

HBO et Chernobyl de Sky Atlantic ont présenté Gorbatchev dans son premier épisode.

Le premier épisode voit le dirigeant de l’Union soviétique participer à une réunion où il est décidé d’étouffer les événements tragiques.

Gorbatchev a été joué par David Dencik, qui est apparu dans un certain nombre d’autres projets télévisés et cinématographiques de renom.

Dencik est originaire de Suède, ce qui en fait l’un des nombreux acteurs de Tchernobyl qui sont en fait des Scandinaves jouant des Russes et des Ukrainiens dans la coproduction HBO et Sky.