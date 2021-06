Les législateurs DÉMOCRATIQUE et républicain de l’Oregon ont pris la mesure extraordinaire de lancer le représentant Mike Nearman de la State House le 10 juin 2021.

Le vote était 59-1 – avec Nearman fournissant le seul vote en sa faveur.

Mike Nearman présente sa défense lors de l’audience du 10 juin Crédit : KOIN6

Qui est Mike Nearman et pourquoi a-t-il été expulsé de la Chambre des représentants de l’Oregon ?

Le républicain Mike Nearman a été expulsé de la Chambre des représentants de l’Oregon pour avoir laissé des manifestants violents d’extrême droite entrer dans le Capitole de l’État à Salem le 21 décembre.

C’était la première fois qu’un membre était expulsé par l’Oregon House en 160 ans d’histoire.

« Les faits sont clairs que M. Nearman a coordonné et planifié sans vergogne une violation du Capitole de l’État de l’Oregon », a déclaré la présidente de la Chambre, Tina Kotek, une démocrate, après le vote.

« Ses actions étaient flagrantes et délibérées, et il n’a montré aucun remords pour avoir mis en danger la sécurité de chaque personne dans le Capitole ce jour-là. »

La Chambre des représentants de l’Oregon a voté à une écrasante majorité pour démarrer Nearman Crédit : AP

Les événements troublants de Salem ont eu lieu quelques semaines seulement avant que les partisans de Donald Trump ne prennent d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, faisant au moins cinq morts.

« Le matin du 21 décembre, quelques centaines de manifestants – dont certains lourdement armés et portant des gilets pare-balles – sont arrivés au Capitole pour une manifestation, avec l’intention d’entrer illégalement et vraisemblablement d’occuper le bâtiment et d’interrompre les travaux de l’Oregon. Législature », a déclaré le représentant Paul Holvey, également démocrate.

« Le personnel et les législateurs étaient terrifiés. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui se serait passé s’ils avaient pu entrer jusqu’au bout. »

Nearman a déclaré qu’il avait laissé entrer les manifestants parce qu’il pensait que le Capitole de l’État, qui a été fermé au public en raison de la pandémie de coronavirus en cours, aurait dû être ouvert.

Les manifestants organisent un rassemblement devant le Capitole de l’État de l’Oregon le 21 décembre Crédit : AP

Certains manifestants portaient des armes à feu et certains ont crié de fausses théories du complot QAnon selon lesquelles les démocrates kidnappaient des bébés.

Certains tenaient des banderoles pour Trump et il y avait une pancarte appelant à l’arrestation de la gouverneure démocrate Kate Brown.

Des manifestants ont brisé des vitres et agressé des journalistes.

Nearman a été vu sur une vidéo de sécurité ouvrant une porte aux manifestants alors que les législateurs se réunissaient en session d’urgence.

Les manifestants ont fait irruption dans le bâtiment et se sont lancés dans des matchs de bousculade avec la police.

« Il est impossible d’exagérer la gravité de la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui », a déclaré Holvey lors de l’audience du 10 juin.

« Le représentant Nearman a permis à des manifestants armés et violents d’entrer dans le Capitole, violant la sécurité du Capitole, qui était officiellement fermé au public, et mettant également en danger le personnel autorisé et les législateurs à l’intérieur du bâtiment. »

Nearman fait également face à deux accusations criminelles de délit en lien avec l’incident troublant.