Qui est Mike, l’ex-mari de RHOBH Garcelle Beauvais ?

La star de REAL House Wives of Beverly Hills, Garcelle Beauvais, a déjà été mariée à Michael Nilon.

L’ex-couple a été marié pendant environ 10 ans de 2001 à 2011.

Kevin Winter/Getty Images

Garcelle et Mike ont été mariés pendant neuf ans et partagent des jumeaux[/caption]

Qui est Mike Nilon ?

Mike est l’ex-mari de Garcelle. L’homme de 54 ans est originaire de Pennsylvanie et est un parent éloigné de Bill Murray; leurs grands-mères sont sœurs.

Il a été producteur exécutif des films Rage (2014), Left Behind (2014), USS Indianapolis : Men of Courage (2016), Vengeance : A Love Story (2017), et a été co-producteur exécutif de Pay the Ghost (2015).

Mike a également produit The Trust (2016), écrit et produit Braven (2018) et produit Willy’s Wonderland (2021).

Il est également gestionnaire de talents et propriétaire de Stride Management.

En savoir plus sur The US Sun RHO-NO Erika de RHOBH SLAMMED pour son comportement « dérangeant » autour du fils de Garcelle, âgé de 14 ans COMPORTEMENT Trash Erika Jayne de RHOBH jette le nouveau livre de Garcelle à la poubelle au milieu d’une vilaine querelle

Quelle est la valeur nette de Mike ?

Selon Celebrity Net Worth, Mike vaut 8 millions de dollars en 2022.

Le même site Web rapporte que son ex Garcelle a également une valeur nette de 8 millions de dollars elle-même.

Elle a accumulé de sa carrière de mannequin, d’actrice et d’animatrice de talk-show.

Quand Mike et Garcelle se sont-ils mariés ?

Le couple s’est marié le 12 mai 2001.





Après avoir lutté avec des problèmes de fertilité pendant plusieurs années, Garcelle a accouché des jumeaux du couple, Jax Joseph Nilon et Jaid Thomas Nilon, en 2007.

Mike et Garcelle ont été mariés pendant neuf ans avant de demander le divorce en 2010.

Le couple a divorcé après que Garcelle a dit qu’elle avait découvert que Mike avait une liaison avec elle.

Elle aurait demandé à utiliser son téléphone pour passer un coup de fil rapide, seulement pour découvrir un message d’une femme mystérieuse qui disait : “Je t’aime”.

Mark Sullivan/WireImage

Garcelle et Mike partagent des jumeaux, Jax Joseph et Jaid Thomas[/caption]

Elle l’a confronté et il a avoué l’affaire. Garcelle a envoyé un e-mail aux collègues de Mike chez Creative Artists, qui a été divulgué à la presse.

Depuis avril 2022, Garcelle est célibataire, rapporte Screen Rant.

Elle apparaît dans l’émission à succès Bravo The Real Housewives of Beverly Hills.

Dans l’émission, Garcelle a eu un drame avec plusieurs de ses co-stars, dont Erika Jayne, Kyle Richards et Dorit Kemsley.

Elle a dit à PEOPLE en avril 2022 qu’elle n’était pas pressée à ce jour.

En savoir plus sur le soleil MUSK C’EST UNE PLAISANCE Le père d’Elon affirme qu’il a eu un deuxième enfant non planifié avec STEPDAUGHTER TROUBLE AU PARADIS? Ce que Kim ressent vraiment à l’idée d’avoir un 5e bébé au milieu du “rêve de papa” de Pete

« Je ne veux pas simplement amener n’importe qui en tant que remplisseur de siège. Je veux vraiment que ce soit la personne.

“J’ai l’impression que nous mettons tellement de pression sur les femmes pour qu’elles aient un homme, se marient, aient des enfants. Pouvons-nous simplement vivre nos vies?