Un autre diplomate britannique, qui travaille sur la politique américaine, était légèrement plus informé ou du moins, diplomate. L’individu a déclaré qu’il était « au courant » de Johnson, « mais disons qu’il n’était certainement pas un candidat évident il y a une semaine ».

Depuis son entrée au Congrès en 2016, Johnson est resté relativement discret sur les questions de politique étrangère. Il est néanmoins membre de la commission des services armés de la Chambre des représentants et a adopté une position ferme à l’égard de l’Ukraine en votant contre l’envoi à Kiev d’une enveloppe de 40 milliards de dollars l’année dernière. Il est également en quelque sorte un faucon chinois, ayant présenté au moins deux projets de loi ciblant la Chine : un qui interdirait aux anciens membres du Congrès de faire du lobbying au nom d’entités communistes, et un autre qui empêcherait les gouvernements étrangers de financer des litiges devant les tribunaux américains.

Pourtant, à Dublin, où les politiciens traversent fréquemment l’Atlantique pour cultiver des liens politiques avec leurs homologues américains, POLITICO n’a pu identifier aucun législateur ayant déjà rencontré Johnson.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu parler du législateur, un haut conseiller du gouvernement irlandais a répondu que non et s’est tourné vers Wikipédia pour le savoir. “Juste une minute, ne me le dis pas, je suis curieux de voir à quel point son état peut être rouge sang.”

Mais il s’avère que le monde a produit de nombreux Mike Johnson. Après quelques minutes à taper sur son smartphone, le conseiller irlandais : « Attendez ! Ne gâchez pas le suspense », a-t-il plaidé – il avait trouvé des listes pour une demi-douzaine de politiciens nommés Mike Johnson, de nombreux autres athlètes professionnels, un tueur en série et un punk rocker de l’Oregon.

«Il est dit que Mike Johnson était le leader d’un groupe appelé Snakepit. Cela semble parfait pour être le prochain orateur », a-t-il déclaré.

Le responsable et d’autres ont bénéficié de l’anonymat pour parler librement des affaires intérieures américaines.

Johnson représente un district qui exporte au moins un quart de milliard de dollars de marchandises au Canada. Pourtant, à Ottawa, la nouvelle de sa victoire n’a généré aucun buzz sur la Colline du Parlement.

POLITICO a parlé à cinq députés de différents partis et aucun n’a reconnu le nom de Johnson.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter les priorités de politique étrangère de Johnson ou ses interactions avec ses homologues étrangers, Griffin Neal, l’attaché de presse de Johnson, a eu une réponse compréhensible : « Les choses sont un peu mouvementées en ce moment. »

On ne sait pas vraiment si le manque de visibilité internationale sera une aubaine ou une pierre d’achoppement pour Johnson alors qu’il tente de parvenir à un consensus au sein d’un parti divisé sur la manière de gérer les problèmes allant de l’Ukraine à la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis des semaines. maîtriser la Chine.

Malgré le bilan de Johnson, les politiciens ukrainiens, du moins publiquement, ne semblent pas trop inquiets au sujet du nouveau président.

“Quel que soit le choix du peuple américain ou de ses représentants, nous travaillerons avec eux et espérons une coopération fructueuse”, a déclaré Yehor Cherniev, vice-président de la commission parlementaire ukrainienne sur la sécurité nationale, la défense et le renseignement, avant le vote à la présidence.

Cherniev a ajouté qu’il n’avait « pas trop entendu parler » de Johnson avant mercredi.

Le président Joe Biden a lié l’aide israélienne et ukrainienne dans sa demande de 106 milliards de dollars au Congrès la semaine dernière, une question que Johnson devra résoudre alors que plusieurs républicains s’opposent fermement à la mesure.

Le républicain de Louisiane semble être d’accord avec le discours de Biden dans le bureau ovale annonçant le programme d’aide, tweeter ça les remarques du président « ne font que confirmer le besoin urgent pour les États-Unis d’agir en soutien à notre grand allié, Israël, dans sa lutte contre les terroristes du Hamas ».

Il a poursuivi : « Nous devons élire un président afin que la Chambre puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin définitivement au Hamas. »

Mais le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) a déclaré que Johnson ne serait pas autorisé à présenter un projet de loi liant les deux guerres parce que « plus de la moitié de la conférence s’y oppose ». selon NBC News.

Un diplomate européen de premier plan à Washington a considéré la nouvelle de l’ascension de Johnson comme une simple corvée politique habituelle.

« Nous allons maintenant évidemment envoyer un message de félicitations. Nous sommes évidemment impatients de savoir comment il va gérer les textes législatifs complémentaires et autres nécessaires à leur adoption, mais nous n’allons rien faire d’extraordinaire », a déclaré le diplomate, ajoutant, pour faire bonne mesure : “C’est un travail très important.”

Dans un message texte, un ancien diplomate de longue date à Washington a admis qu’il n’avait pas entendu parler des résultats des intervenants jusqu’à ce que POLITICO le contacte. Et il a dû faire plus de recherches.

«C’est drôle», dit-il. “Je n’ai découvert de qui vous parlez qu’en recherchant son nom sur Google.” Il a obtenu l’anonymat parce qu’il n’est pas beau – c’est le moins qu’on puisse dire – à Washington de ne pas avoir entendu parler de la personne qui est sur le point d’accepter l’un des postes les plus puissants de Washington.

Zi-Ann Lum, Nahal Toosi, Connor O’Brien et Joe Gould ont contribué à ce rapport.