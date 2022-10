Qui est Mike Gabler ? 5 choses sur le candidat ‘Survivor 43’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robert Voets/CBS

Mike Gabler apprend à quel point Survivant c’est vrai. Le concurrent de la saison 43 est en difficulté après qu’une importante tempête nocturne a laissé la tribu Baka trempée et épuisée. “Je n’ai jamais repoussé mes limites physiques aussi loin de toute ma vie”, a déclaré Mike, 52 ans, dans un confessionnal lors du deuxième épisode. «Et j’ai joué au football, couru sur piste, j’étais boxeur. Je fais beaucoup de grandes randonnées. Mais j’ai de la nourriture. J’ai de l’eau. Je peux m’arrêter et faire n’importe quoi. C’est juste que… tu n’es jamais sec. Ce jeu me souffle la tête en ce moment.

Les membres de la tribu de Mike s’inquiètent pour lui. Heureusement, sa sécurité est garantie lors du prochain conseil tribal puisqu’il a une idole d’immunité cachée. Mais Mike devra endurer bien plus s’il veut gagner la partie. Voici tout ce que vous devez savoir sur Mike.

« J’ai 20 à 30 ans de plus que certains de mes coéquipiers. Mais je ne veux pas qu’ils me considèrent comme un poids mort.

Mike vient du Texas.

Mike vient de Houston, au Texas. Mais sa résidence actuelle est Meridian, Idaho. Il passe beaucoup de temps à l’extérieur qu’il documente sur son Instagram.

C’est un spécialiste des valves cardiaques.

Mike travaille comme spécialiste des anévrismes et des valves cardiaques par cathéter. Il travaille chez Edwards Lifesciences, une entreprise de technologie médicale. “Je joue un rôle dans une équipe cardiaque, travaillant avec les meilleurs chirurgiens et les meilleurs cardiologues”, a-t-il déclaré. Parade sur son travail. Mike a également expliqué qu’il existe des «situations de haute pression» qui se produisent au travail et qui, selon lui, pourraient l’aider à naviguer Survivant.

Il est marié et père de deux enfants.

Mike a deux filles avec sa femme. Toute la famille a été Survivant fans depuis longtemps. “Nous faisons partie de ces familles qui regardent avec le bouton pause”, a-t-il déclaré Parade. “Donc, quand quelque chose d’important est sur le point de se produire ou de tomber, nous allons appuyer sur pause, nous mettons en quelque sorte la salle en file d’attente. Je vais demander à mes deux filles et à ma femme ce qu’elles en pensent. Nous faisons tous de notre mieux pour deviner. Et puis nous avons appuyé sur play.

Il est le concurrent le plus âgé de “Survivor 43”.

À 52 ans, Mike est le concurrent le plus âgé de Survivant 43. Le deuxième concurrent le plus âgé a 43 ans Nneka Ejere, qui appartient à une autre tribu que Mike. En comparaison, le plus jeune concurrent de la saison est le membre de la tribu Baka de Mike, 19 ans Sami Layadi.

Il veut jouer le jeu comme Jeremy Collins.

Mike est un grand fan de Survivant : deuxième chance gagnant Jérémy Collins. Il a dit Parade il veut jouer comme Jeremy et admire son « intensité ». Mike a également nommé Survivant : Heroes Vs. Guérisseurs Vs. Hustlers champion Ben Driebergen comme un autre gagnant qu’il veut imiter sur l’île.