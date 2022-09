Qui est Michelle Tsiakkas, pro de Strictly Come Dancing ?

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont ravis que le spectacle soit de retour pour une autre série.

Quatre nouveaux danseurs experts ont rejoint le line-up professionnel, qui comprend Michelle Tsiakkas.

Qui est Michelle Tsiakkas et quels concours a-t-elle remportés ?

Née en septembre 1995 à Chypre, Michelle Tsiakkas, 27 ans, a commencé la danse alors qu’elle n’avait que six ans.

La nouvelle star de Strictly se spécialise dans la danse latine.

Michelle a été la championne de danse invaincue de Chypre entre 2001 et 2011, avant de déménager à Londres pour étudier.

Après avoir déménagé au Royaume-Uni, Michelle a représenté l’Angleterre lors de championnats internationaux, puis a rejoint le spectacle de danse en tournée mondiale Burn The Floor.

Quand a-t-elle rejoint Strictly Come Dancing ?

Michelle est l’une des nouvelles danseuses professionnelles de la série 2022 de Strictly.

Il a été révélé qu’elle avait rejoint la formation professionnelle, aux côtés du champion national chinois Carlos Gu, de l’ancienne championne nationale britannique des moins de 21 ans Lauren Oakley et du champion italien d’Amérique latine Vito Coppola.

Annonçant la nouvelle sur Twitter, la BBC a déclaré: “Bienvenue Carlos, Lauren, Michelle et Vito qui rejoignent l’émission et font partie du plus grand line-up professionnel de l’histoire de #Strictly!”

Michelle a déclaré au journal Parikiaki : “Être une danseuse professionnelle sur Strictly Come Dancing est mon rêve depuis que je suis petite fille. Je ne peux pas croire que mon rêve est devenu réalité.

“Je suis tellement reconnaissante de rejoindre cette incroyable famille et j’ai hâte de marcher sur cette piste de danse magique et de tout donner !”





Michelle est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Michelle n’est pas mariée et n’a pas d’enfants, mais elle est en couple avec son petit ami Simone Arena.

Il est également danseur professionnel et chorégraphe, et est apparu aux côtés de Michelle dans Burn The Floor.

Début 2022, Simone a remporté la version belge de Dancing With The Stars avec la gymnaste Nina Derwael.

Puis-je suivre Michelle sur Instagram ?

Michelle est sur Instagram et compte 9 000 abonnés (en septembre 2022), ce qui ne manquera pas d’être augmenté une fois qu’elle sera sur Strictly.

Elle utilise la plate-forme pour montrer ses mouvements de danse et publie également des photos adorées avec son petit ami Simone.

Vous pouvez suivre Michelle sur Instagram @michelle_tsiak.

Parlant de s’inscrire à Strictly, le jour de son anniversaire, Michelle a dit à ses abonnés : “Ces dernières semaines ont été tellement occupées, mais je ne me suis jamais sentie aussi heureuse et épanouie de faire ce que j’aime !

“Voici 27 ans et le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse demander – avoir la chance de partager ma passion pour la danse avec toute la nation.”

Elle a ajouté: “Merci pour tous vos beaux voeux.

“Maintenant, commençons le compte à rebours de l’émission de lancement de la meilleure émission à la télé ! Qui d’autre se sent excité ? ! @bbcstrictly.