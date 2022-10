MEL STRIDE est le député conservateur de Central Devon, l’ancien chef de la Chambre des communes et également un fier père de famille.

Le député conservateur est marié à Michelle Stride. Voici ce que l’on sait de sa femme :

Mel Stride était secrétaire financier du Trésor sous Theresa May Crédit : Getty

Qui est Michelle, la femme de Mel Stride ?

Michelle Stride a publiquement soutenu son mari au cours de sa carrière politique.

Lorsque Theresa May a perdu sa majorité à la Chambre des communes en 2017, Mel a réussi à conserver son siège dans le centre du Devon – où il est député depuis 2010 – et Michelle s’est tenue à ses côtés.

Le couple a été photographié ensemble célébrant le succès de Mel.

L’épouse du politicien l’a de nouveau soutenu en 2019 lorsqu’il a été réélu député de Central Devon.

Michelle a accompagné Mel lorsque le décompte officiel des votes a été révélé vers 4h40 du matin.

Après avoir réussi à conserver son siège, Mel s’est adressé à ses partisans : “Je suis très reconnaissant à tous ceux qui sont venus voter pour moi et à tous ceux qui ont voté. La meilleure façon de préserver notre démocratie est d’y participer et je suis encouragé par cette participation. dans le centre du Devon était de 77,5 %, soit 10 % de plus que la moyenne nationale. »

Le député conservateur a servi sous Theresa May en tant que secrétaire financier du Trésor et payeur général de 2017 à 2019.

Il a publiquement soutenu Rishi Sunak lors de la course à la direction des conservateurs, à la suite de la démission de Boris Johnson et a depuis félicité Sunak d’être devenu Premier ministre.

Quand se sont-ils marriés?

Mel et Michelle gardent leur relation hors de la vue du public.

Nous savons que le couple s’est marié pendant la saison estivale.

En juillet 2019, Mel a publié une photo sur son compte Twitter, commémorant les célébrations de leur anniversaire de mariage, en écrivant: “Week-end d’anniversaire de mariage avec une promenade autour des murs romains près de Silchester. Une journée spéciale à tous points de vue.”

Ont-ils des enfants ?

Mel et Michelle ont trois filles.

La bio Twitter du député conservateur dit: “Fier de faire partie d’une famille heureuse et père de trois filles.”

Le couple vit dans le Devon, où Mel est députée depuis 2010.

Mel, 61 ans, et sa femme, Michelle, tiennent leurs enfants à l’écart des projecteurs.