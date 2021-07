Qui est Michael Lewis, le mari de Lady Kitty Spencer ?

La nièce de la PRINCESSE Diana Lady Kitty Spencer a épousé Michael Lewis lors d’une somptueuse cérémonie à Rome, en Italie.

Michael et Lady Kitty, 30 ans, dont le père est Earl Charles Spencer, se sont mariés à la Villa Aldobrandini à Frascati devant une foule d’invités de premier plan.

Lady Kitty Spencer, 30 ans, et le magnat de la mode né en Afrique du Sud Michael Lewis, 62 ans Crédit : BackGrid

Qui est Michael Lewis ?

Michael, 62 ans, est un magnat de la mode né en Afrique du Sud.

Il est propriétaire des chaînes de mode Whistles et Phase Eight.

Michael est issu d’une famille aisée grâce à son grand-père qui a fondé un détaillant de meubles dans les années 30.

Le père du magnat, Stanley Lewis, a tiré parti de l’entreprise pour acheter une participation dans le détaillant de vêtements Foschini Group dans les années 1980.

Michael a ensuite rejoint le conseil d’administration du groupe Foschini et le préside depuis 2015.

Il a trois enfants adultes de son mariage avec son ex-femme Leola, qu’il a épousée en 1985.

Quelle est sa valeur nette ?

Michael a dit qu’il valait 80 millions de livres sterling, Hello ! rapports.

Il possède un manoir de 19 millions de livres sterling dans le centre de Londres, ainsi que sa maison en Afrique du Sud.

Quand Michael Lewis et Lady Kitty Spencer se sont-ils mariés ?

On ne sait pas comment Lady Kitty, 30 ans, et Michael se sont rencontrés, mais la nouvelle de la relation du couple a éclaté en 2018 et Michael a proposé en décembre 2019.

Le couple s’est marié à la Villa Aldobrandini à Frascati – un magnifique manoir de campagne avec vue sur Rome – le samedi 24 juillet 2021.

On pense que la robe de la mariée a été confectionnée par la maison de couture de luxe italienne Dolce & Gabbana, rapporte Mail Online.

Après la cérémonie feutrée, les jeunes mariés ont offert aux invités un festin et une danse avant qu’un incroyable feu d’artifice illumine le ciel italien.

Les invités au mariage, dont la vicomtesse Emma Weymouth, la chanteuse Pixie Lott et l’artiste Piotr Krzymowski, auraient séjourné à l’Hôtel de la Ville cinq étoiles de Rome.

Au cours de la semaine précédant le mariage en juillet 2021, plusieurs amis ont partagé des publications sur les réseaux sociaux laissant entendre que ses noces étaient imminentes.

Le mannequin néerlandais Marpessa Hennink a posté un selfie avec Lady Kitty avec les mots : « Team Bride. Ça arrive enfin. »