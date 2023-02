L’ANCIENNE ambassadrice américaine Nikki Haley a toujours dit clairement que son mari était son plus grand partisan et défenseur.

Le républicain a épousé le militaire Michael en 1996 à la suite d’une cérémonie sikhe et méthodiste à Hilton Head, en Caroline du Sud.

Nikki et son mari Michael Haley ont deux enfants et se sont mariés en 1996 Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Michael, le mari de Nikki Haley ?

Michael Haley est originaire de l’Ohio et officier de la Garde nationale de Caroline du Sud.

Il a rencontré Nikki en 1989 alors qu’il fréquentait l’Université de Clemson.

Les deux se sont mariés en septembre 1996 et ont deux enfants ensemble, leur fils Nalin et leur fille Rena.

En janvier 2012, Haley a été envoyé pour une période de service d’un an en Afghanistan en tant que capitaine, servant dans la province de Helmand.

L’unité a servi d’équipe de développement de l’agro-industrie, aidant les agriculteurs afghans à améliorer leurs techniques et à développer des cultures commerciales pour remplacer le pavot à opium.

Michael a servi de liaison entre les autorités militaires et civiles et on pense qu’il a été le premier conjoint d’un gouverneur à servir en service actif dans une zone de guerre.

Il a également agi en tant que premier gentilhomme de Caroline du Sud de 2011 à 2017, après que sa femme soit devenue la première femme gouverneur de l’État.

Le père a également plongé son orteil dans le monde de la politique en siégeant au conseil d’administration d’un groupe de défense conservateur, le Palmetto Family Council.

Qu’est-ce que Michael a dit à propos de sa période de service d’un an ?

En 2016, Michael a expliqué à quel point il était difficile d’être séparé de sa famille pendant son service d’un an.

En plus d’une série d’histoires dramatiques de la ligne de front, il a expliqué comment il restait en contact avec Nikki chaque jour par e-mail.

Il a déclaré: “Il y a beaucoup de perte dans la traduction.

“Vous n’obtenez pas l’émotion, l’humour que vous obtenez dans une communication en tête-à-tête au téléphone ou en étant physiquement là.”

Michael a décrit comment entendre parler des activités familiales après qu’elles se soient produites était comme “regarder dans le rétroviseur votre vie au cours de l’année écoulée”.

Qu’a dit Nikki Haley à propos de Donald Trump ?

Nikki avait précédemment juré qu’elle ne se présenterait “jamais” contre Donald Trump, avant que leur relation ne tombe à l’eau.

Elle a fait des remarques étonnantes sur l’ancien président à la suite de l’émeute du Capitole, affirmant qu’elle pensait qu’il “nous avait laissé tomber”.

“Nous devons reconnaître qu’il nous a laissé tomber”, a déclaré Nikki, qui a servi dans son rôle d’ambassadrice sous Trump, à Politico.

“Il a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû, et nous n’aurions pas dû le suivre, et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. »

La mère de deux enfants a affirmé qu’elle n’avait pas parlé à Trump depuis l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021.

“Quand je vous dis que je suis en colère, c’est un euphémisme”, a déclaré Nikki. ajoutant sa déception à Trump pour avoir condamné son propre vice-président, Mike Pence.

« Je suis tellement déçu du fait que [despite] la loyauté et l’amitié qu’il avait avec Mike Pence, qu’il lui ferait ça. Comme, je suis dégoûté par ça.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi l’attaque, Nikki a déclaré dans un discours aux membres du Comité national républicain que Trump s’était « gravement trompé dans ses propos », lors de son rassemblement du 6 janvier.

“Et ce n’était pas seulement ses paroles. Ses actions depuis le jour du scrutin seront jugées sévèrement par l’histoire.”

Cependant, après avoir publiquement signalé son intention de se présenter à la présidence en 2024, Nikki aurait pris contact avec son ancien patron.

Trump a salué la compétition et l’a encouragée à donner suite à sa candidature à la Maison Blanche.

Il a déclaré aux journalistes: “Je lui ai parlé pendant un petit moment. J’ai dit:” Écoute, tu sais, vas-y selon ton cœur si tu veux courir “.

“Elle m’a appelé et m’a dit qu’elle aimerait y réfléchir, et j’ai dit que vous devriez le faire. Suivez votre cœur si vous voulez vous enfuir.”