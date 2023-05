Qui est Michael Barret ? 5 faits sur le mari d’Anna Faris – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Snorlax / MEGA

Anna Faris est une actrice connue pour son travail dans des films comme La maison lapin et le Film d’horeur la franchise.

Elle était auparavant mariée à l’acteur Chris Pratt de 2009 à 2018.

Anna a épousé son mari actuel, Michael Barrett en 2021.

Elle anime actuellement le podcast à succès, Anna Faris n’est pas qualifiée.

Anna Faris46 ans, est à nouveau une femme mariée, car elle a confirmé qu’elle s’était « enfuie » avec son petit ami de longue date, Michel Barrette. La grande révélation a été partagée sur le podcast de l’actrice, Anna Faris n’est pas qualifiéele 19 juillet 2021 — un jour avant Michael a d’abord suscité des spéculations sur le mariage en portant une bague en public.

«Je pense que nous avons passé l’année dernière dans un lieu de réflexion, dans une sorte de priorisation dans une certaine mesure, un lieu d’anxiété, un lieu d’évaluation, peu importe. Mais je regarde autour de moi, juste pour que mon fiancé ait raison… il est maintenant mon mari », a-t-elle déclaré. Après avoir été inondée de messages de félicitations, Anna s’est excusée auprès de Michael pour avoir annoncé la nouvelle.

« Oui, nous nous sommes enfuis… Je suis désolé. Je ne savais pas… Je suis désolé, chérie. Je viens de laisser échapper ça, mais ça se sent juste [like] Je ne peux plus dire fiancé », a-t-elle dit à Michael. « Merci, c’était génial. Il se sent bien. C’était dans un palais de justice local dans l’État de Washington. C’était super. » Plus récemment, en février 2023, la beauté blonde est devenue presque nue et a joué dans une publicité du Super Bowl sur les avocats. Elle a également partagé le clip via Instagram, que vous pouvez voir ici.

Vous voulez en savoir plus sur Michel ? Voici cinq faits intéressants à son sujet :

Anna et Michael sont tombés rapidement l’un pour l’autre

Le couple s’est rencontré en mai 2017 lors du tournage du redémarrage de la comédie romantique de 1987 À la mer à Vancouver, en Colombie-Britannique. Quatre mois plus tard, Anna et Chris se sont séparés, et en septembre 2017, Anna et Michael ont été photographiés lors d’un rendez-vous au Malibu Chili Cookoff. Quelques semaines plus tard, ils ont été aperçus en train de se mettre à l’aise au célèbre restaurant en bord de route Neptune’s Net de Malibu et depuis, ils sont l’image du bonheur.

En tant que directeur de la photographie, Michael a travaillé sur de grands films

Il a été directeur de la photographie sur des films dont Gardien de zoo, Ted, Ted 2et Baiser Baiser Bang Bang.

Michael a eu sa pause dans un drame policier de CBS

Après avoir commencé à tourner des vidéoclips et des courts métrages, Michael a travaillé sur la procédure à succès depuis sa création en 2001 et a été directeur de la photographie sur 31 épisodes jusqu’en 2004. Il a également travaillé sur Expert : Miami, tournage de cinq épisodes en 2004.

Michael est un Californien d’origine

Il est né et a grandi à Riverside, en Californie. Il a fréquenté l’UCLA, étudiant d’abord l’histoire, puis il a commencé à suivre des cours de cinéma. Michael a finalement étudié le cinéma à l’Université Columbia de New York.

Michael et Anna ont gardé leur mariage secret

Le couple est fiancé depuis novembre 2019, mais ils ne l’ont pas initialement dit au public. C’est à ce moment-là qu’Anna a été photographiée pour la première fois portant la bague en diamant jaune à son doigt. Elle n’a pas non plus essayé de le cacher, car cela était visible sur sa main sur des photos Instagram faisant la promotion d’invités sur son podcast hebdomadaire. Anna Faris n’est pas qualifiée. Mais elle n’a jamais mentionné qu’elle était fiancée lors de l’interview de ses invités célèbres. Elle a attendu trois mois pour dire au monde que oui, elle et Michael vont se marier. Et maintenant, ils sont officiellement mari et femme.

