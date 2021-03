La vente de «Everydays: the First 5,000 Days», une mosaïque virtuelle créée par Beepe (Mike Winkelmann – le vrai nom de l’artiste américain) – a bouleversé le marché de l’art, où l’art numérique était encore une niche il y a à peine six mois. L’acquéreur du collage numérique, Metakovan, est l’un des plus anciens investisseurs en «NFT», ou «Non-Fungible Tokens», qui sont des objets virtuels comme «Everydays», dont l’authenticité et la traçabilité sont réputées inviolables.

