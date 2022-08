Qui est Merrick Garland ? | Le soleil

Le Sénat américain a confirmé Merrick Garland comme procureur général en mars 2021.

Il travaille au sein du gouvernement depuis 1995, date à laquelle il a été nommé par le président de l’époque, Bill Clinton, à la Cour d’appel des États-Unis à Washington, DC.

Le Sénat américain a confirmé Merrick Garland comme procureur général le 10 mars 2021 Crédit : AP

Qui est Merrick Garland ?

Le Sénat américain a confirmé Merrick Garland, 69 ans, comme procureur général lors d’un vote à 70 contre 30, et il a prêté serment en mars 2021.

Garland a précédemment été juge de circuit américain à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia de 1997 à 2021.

Son expérience professionnelle antérieure comprend le travail de juriste auprès du juge Henry J. Friendly de la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit et du juge William J. Brennan Jr. de la Cour suprême des États-Unis.

Il a également pratiqué le contentieux des entreprises chez Arnold & Porter et a travaillé comme procureur fédéral au ministère américain de la Justice.

À la suite du décès du juge Antonin Scalia en 2016, le président de l’époque, Barack Obama, a nommé Garland pour pourvoir le poste vacant.

Cependant, le chef de la minorité au Sénat, le sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky), a annoncé que le prochain président devrait occuper le siège vacant.

La prochaine élection présidentielle aura lieu en novembre 2016.

Lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis en 2016, il a nommé Neil Gorsuch pour pourvoir le poste vacant.

Pendant ce temps, Garland est resté juge à la Cour d’appel avant d’être nommé procureur général.

Qui a voté contre Merrick Garland ?

Merrick Garland a fait face à une certaine résistance tout en obtenant le rôle de procureur général.

Parmi ceux qui ont voté pour sa confirmation, plusieurs politiciens dont le sénateur républicain du Texas Ted Cruz ont voté contre lui.

Cruz a déclaré que Garland “n’avait pas précisé” qu’il protégerait le département contre une intervention politique.

Lors de la confirmation de Garland, Cruz a déclaré: “C’est néanmoins mon espoir en tant que nouveau procureur général, Merrick Garland, dirigera le ministère de la Justice avec un engagement d’intégrité et de fidélité à l’état de droit.”

“L’Amérique peut pousser un soupir de soulagement que nous allons enfin avoir quelqu’un comme Merrick Garland à la tête du ministère de la Justice”, a déclaré le sénateur Chuck Schumer (D-New York) au Sénat.

“Quelqu’un avec intégrité, indépendance, respect de la primauté du droit et crédibilité des deux côtés de l’allée.

“Il comprend que le travail du procureur général consiste à protéger l’État de droit, contrairement aux précédents procureurs généraux sous le président Trump”, a-t-il déclaré.

20 républicains ont rejoint 50 démocrates du Sénat pour confirmer Garland Le crédit: ? Appel nominal CQ 2021

Sa confirmation est intervenue après que le président Joe Biden a annoncé sa nomination au poste de procureur général le 7 janvier 2021, avec d’autres hauts dirigeants du département.

Garland a promis que son premier briefing en tant que procureur général se concentrerait sur l’enquête sur l’émeute du Capitole du 6 janvier.

Quelle est la valeur nette de Merrick Garland ?

Garland est estimé à 20 millions de dollars en 2021, a rapporté Forbes.

Sa richesse amassée est inhabituelle pour quelqu’un qui travaille au gouvernement, a rapporté le média.

Forbes a révélé que son nom avait été placé sous une fiducie par la famille de sa femme pour un montant de 910 000 $ en 2004.

Après dix ans, la fiducie était passée à entre 7,6 et 28 millions de dollars, mais elle aurait une valeur comprise entre 8,6 et 33 millions de dollars.

Garland a commencé à investir dans l’immobilier en 2010, et une propriété de New York est apparue sur son rapport de divulgation financière.

La propriété lui a été transmise par le biais d’une fiducie familiale, a rapporté le point de vente et neuf ans plus tard, une autre propriété est apparue.

La deuxième propriété était évaluée entre 500 000 $ et 1 million de dollars et était située dans le Connecticut.

“Le concept de prendre des biens immobiliers et de les mettre en fiducie pour les héritiers est un outil très courant”, a déclaré à Forbes David Cannon, un avocat des fiducies immobilières et des successions de New York.

Il a ajouté: “Donc, cela ne me fait pas froncer les sourcils du tout.”