Qui est Melvyn Downes? Nouveau responsable SAS: Who Dares Wins

MELVYN Downes est un vétéran irakien qui s’est inscrit au SAS: Who Dares Wins de Channel 4.

Downes est le premier officier métis de l’émission, recruté pour remplacer Ollie Ollerton, parti l’année dernière. Il met les recrues à l’épreuve avec les leaders Jason «Foxy» Fox, Mark «Billy» Billingham MBE et Ant Middleton. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle star.

Pete Dadds / Chaîne 4

Melvyn Downes est le dernier officier de SAS: Who Dares Wins[/caption]

Qui est Melvyn Downes?

L’ancien soldat Melvyn Downes, 55 ans, a dirigé des tournées opérationnelles en Irak et en Irlande du Nord dans les forces armées, dont 12 ans dans les SAS, au cours d’une carrière de plus de deux décennies.

Il a grandi dans un domaine municipal à Stoke et a vécu à Dubaï pendant la dernière décennie, travaillant dans la sécurité d’entreprise et pour le scoutisme britannique à l’étranger.

Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été recruté pour être le dernier officier de l’émission en raison de la campagne de diversité de Channel 4.

Il a déclaré à Sun Online: «Je sais que les gens vont dire que tout est question de race, mais je ne vois pas les choses de cette façon.

«Pour faire partie de ce programme, vous devez être compétent pour faire le travail, c’est le numéro un.

«Parce que j’ai passé 24 ans dans l’armée britannique, que j’ai accédé à un grade supérieur en tant qu’adjudant et dirigé d’innombrables opérations SAS, je pense que j’ai d’abord l’expérience nécessaire pour le soutenir.»

Pete Dadds / Chaîne 4

SAS: Who Dares gagne les officiers Jason ‘Foxy’ Fox, Ant Middleton, Melvyn Downes et Mark ‘Billy’ Billingham MBE[/caption]

Melvyn Downes est-il marié et combien d’enfants a-t-il?

Downes se décrit comme un «père de famille» sur ses réseaux sociaux.

Il est marié et père de trois enfants.

Quand est SAS: Who Dares Wins à la télévision?

SAS: Who Dares Wins 2021 commence à la télévision le dimanche 9 mai à 21h sur Channel 4.

Le programme est basé sur des éléments de la sélection réelle des forces spéciales et soumet les civils à un processus de sélection rigoureux testant les candidats mentalement et physiquement.

L’île écossaise de Raasay a été révélée comme le lieu top secret où les 21 concurrents ont été confrontés à des défis pénibles.

L’émission 2020 a été tournée dans les Andes.

La série est la sixième à être diffusée sur Channel 4.





Les patrons de l’émission ont frappé les concurrents avec des critères stricts tels que pas de plus de 44 ans et les recrues doivent peser plus de 8 pierres et mesurer plus de 5 pieds 1 pouce.

Les recrues doivent être capables de faire un minimum de 44 pompes en deux minutes, 50 redressements assis dans le même laps de temps.

Ils doivent également être capables de faire le «Jerry can test» qui consiste à transporter deux poids de 20 kg sur 120 m en deux minutes.