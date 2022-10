Le SÉNATEUR Ben Sasse représente l’État du Nebraska depuis 2014.

Sasse a rencontré sa femme Melissa McLeod Sasse à l’université, et les deux sont mariés depuis 1995.

Ben Sasse dans l’ancienne salle du Sénat au Capitole américain le 6 janvier 2015, à Washington, DC

Qui est Melissa, la femme du sénateur Ben Sasse ?

Melissa est originaire de Birmingham, en Alabama. Issue d’une famille de militaires, elle est née dans une base de l’Air Force en Californie.

Alors qu’elle vivait à New Haven, dans le Connecticut, Melissa a travaillé comme enseignante au secondaire et conseillère d’orientation. Pendant ce temps, Sasse préparait son doctorat en histoire américaine.

Melissa est diplômée de l’Université de l’Alabama et de l’Université Georgia Mason.

À l’âge de 37 ans, Melissa a rencontré un grave problème de santé en 2007 après avoir souffert d’un anévrisme cérébral. En l’espace de six mois, Melissa s’était énormément rétablie.

Melissa enseigne encore actuellement, mais à la maison, à une classe beaucoup plus petite – leurs enfants.

Combien d’enfants ont-ils?

Melissa et Sasse ont trois enfants. Ils ont deux filles et un fils – Elizabeth, Alexandra et Breck.

Les enfants vivent généralement à Fremont, dans le Nebraska, mais ils se rendent souvent à Washington, DC, lorsque le Congrès est en session.

En raison des déplacements constants de la famille, Melissa enseigne à la maison leurs enfants.

Ben Sasse sur Capitol Hill à Washington, DC, le 12 octobre 2020 Crédit : EPA

Qui est Ben Sassé ?

Ben Sasse est né le 22 février 1972 à Plainview, Nebraska.

Il est homme politique et administrateur académique et membre du Parti républicain.

Avant Ben a été secrétaire adjoint de la santé et des services sociaux pour la planification et l’évaluation de 2007 à 2009.

Par la suite, il a été nommé 15e président de Université Midland de 2010 à 2014.

Ben a couru pour un siège vacant au Sénat américain en 2014, où il a battu le candidat démocrate David Domina.

Il a été réélu pour un second mandat en 2020.

Il devrait démissionner plus tard en 2022 pour occuper un nouveau poste de président de l’Université de Floride.

Le 6 octobre 2022, Rahul Patel, président du comité de recherche présidentiel de l’université, a déclaré dans une annonce: “C’est bon pour l’Université de Floride, bon pour l’État de Floride et bon pour la famille Sasse.

“Ben apporte une curiosité intellectuelle, une croyance dans le pouvoir et le potentiel des universités américaines, et un bilan inégalé de leadership couvrant l’enseignement supérieur, le gouvernement et le secteur privé.”