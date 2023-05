Qui est Mehdi Edno de Love Island ?

LE début de Love Island est très attendu par les fans chaque année.

L’arrivée de belles personnes dans une villa de Love Island au soleil promet de divertir pendant huit semaines glorieuses.

Le mannequin français Mehdi Edno est l’un des candidats du Summer Love Island 2023[/caption]

Qui est Mehdi Edno ?

On ne sait pas encore grand-chose sur Mehdi Edno, mais il serait un mannequin français.

Un initié a déclaré: « Mehdi est la définition de grand, sombre et beau et sera beaucoup du type des filles sur papier.

« Son regard fumant et son accent français vont faire de lui l’un des garçons les plus demandés de la villa. »

Mehdi Edno est-il sur les réseaux sociaux ?

Le beau gosse a un compte Instagram.

Ses publications sur son profil ne révèlent pas grand-chose si ce n’est qu’il prend de bons selfies et qu’il aime voyager.

Son public est petit par rapport à ce qu’il deviendra une fois que la liste des candidats officiels de Love Island sera publiée.

Qui fait partie du casting de Love Island 2023 ?

La programmation officielle de Love Island 2023 n’a pas encore été confirmée, cependant, il y a des rumeurs.

En plus de Mehdi Edno, ce sont trois autres candidats qui viendront bénir nos écrans cette saison.

Le premier Love Islander est Tyrique Hyde, né le 8 avril 1999, et joue au milieu de terrain pour le Dartford FC.

Tyrique raccrochera ses chaussures de football pour des shorts de bain et des tongs dans sa tentative de trouver l’amour cet été.

Le deuxième concurrent est le propriétaire de la clinique de beauté Jess Harding, qui dirige Candy Aesthetics.

Enfin, le premier concurrent révélé être dans cette série de Love Island est Molly Marsh.

Molly, née dans le Yorkshire, est une influenceuse des médias sociaux qui a été repérée pour l’émission lorsqu’elle a visité la villa d’hiver de Love Island en janvier.

Une source a révélé au Sun : « Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année.

« Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs.

«Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition.

« Elle est une star montante et vient d’une famille du showbiz – sa mère Janet a même eu de petits rôles dans Coronation Street et Still Open All Hours. »

Quand commence Love Island 2023?

Il y a deux séries de Love Island en 2023, pour le plus grand plaisir des fans de Love Island partout.

L’épisode d’hiver de l’émission télévisée à succès s’est terminé le 13 mars 2023, après huit semaines d’amour et de drame sous le soleil sud-africain.

Le versement d’été devrait commencer le 5 juin 2023 et devrait durer huit semaines.