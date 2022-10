Qui est Meghann Fahy ? À propos de l’actrice jouant Daphné dans “White Lotus” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HBO

Meghann est l’une des nouvelles stars de Le Lotus Blanc saison 2.

Le rôle d’évasion de Meghann était sur Le type gras.

Elle est également apparue à Broadway.

Le Lotus Blanc est de retour pour sa deuxième saison très attendue le 30 octobre. La saison 2 mettra principalement en vedette une toute nouvelle distribution, y compris Mégann Fahy. Son personnage passera ses vacances au complexe The White Lotus en Sicile.

Alors, qui est Meghann Fahy ? Le joueur de 32 ans est devenu célèbre dans une série Freeform bien-aimée. Apprenez à connaître Meghann comme Le Lotus Blanc se met en route.

1. Meghann incarne Daphné dans Le Lotus Blanc.

Meghann joue Daphne Sullivan dans la saison 2 de Le Lotus Blanc. Daphné est une “mère au foyer en visite en Italie avec son mari, Cameron, et un autre couple, Ethan et Harper, selon le site officiel de HBO. Son mari à l’écran est joué par Théo James.

2. Meghann est devenu célèbre sur Le type gras.

Meghann a eu son premier moment d’évasion avec la série Freeform Le type grasqui s’inspire de la carrière de l’ancien Cosmopolite rédacteur en chef de la revue Joanna Coles. Elle a joué le rôle de Sutton Brady aux côtés de Katie Stevens et Aïcha Dee. Le spectacle a duré 5 saisons de 2017 à 2021.

3. Son premier rôle à la télévision était dans Une fille bavarde.

Meghann est apparu en tant que Devyn dans un épisode de 2009 de Une fille bavarde. “C’était la première fois que j’étais sur un plateau de télévision. J’étais tellement nerveuse que je pouvais à peine parler », a-t-elle déclaré. Cosmopolite en août 2017. J’ai eu cette scène où je devais taper sur l’ordinateur, et je claquais si fort sur les touches. Je me souviens que je portais des chaussures vraiment très chères et j’ai cassé le talon de l’une d’elles, ce qui était absolument mortifiant. Mais j’ai eu mes scènes avec Ed Westwick et il était si gentil. Il savait à quel point j’étais nerveuse et il m’a fait me sentir tellement à l’aise.

4. Meghann a été à Broadway.

Meghann a une voix formidable. Elle a fait ses débuts à Broadway dans la production de 2010 de À côté de la normale. Elle est également apparue dans la production Off-Broadway de Nous sommes les tigres en 2015.

5. Meghann est sortie avec Billy Magnussen.

Meghann a commencé à sortir avec l’acteur Billy Magnussen en 2017. Leur dernière apparition ensemble sur le tapis rouge remonte à janvier 2020 à l’after-party Amazon Golden Globes. Le statut de leur relation aujourd’hui est inconnu. La dernière fois que Billy a posté une photo avec Meghann, c’était en mai 2020.