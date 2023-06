Qui est Meghan Roche ? 5 choses sur le mannequin vues avec Leonardo DiCaprio – Hollywood Life

Voir la galerie





Meghan Roche a été vu en train de se détendre pendant les vacances d’été avec Leonardo DiCaprio le dimanche 4 juin. Le mannequin, 22 ans, a été vu sur un yacht avec l’acteur oscarisé, 48 ans, à Ibiza. Meghan a porté une tenue bleu marine sur un maillot de bain assorti sur certaines des photos, que vous pouvez voir ici, via Juste Jared. L’acteur a également été vu se détendre torse nu sur le bateau. Plus tard, ils ont chacun été vus en train de descendre. Meghan portait un haut vert clair et un pantalon blanc. Leo a également été vu portant un t-shirt et un short gris et une casquette de baseball. Sur d’autres photos, l’acteur a opté pour un t-shirt blanc et un short bleu clair.

En plus de profiter des premiers jours de l’été avec Leo, Meghan est également une étoile montante dans le monde de la mode elle-même. En savoir plus sur le modèle ici.

Meghan est représentée par des modèles ADN

Alors que Meghan est mannequin depuis des années, elle a récemment signé avec une nouvelle agence. Sa bio Instagram est vide, sauf pour crier son agence DNA Models. Il a été annoncé qu’elle avait signé avec l’entreprise le 18 mai 2023 dans une newsletter. Elle est déjà une étoile montante dans l’industrie avec plus de 400 000 abonnés sur son Instagram.

Elle a commencé sa carrière alors qu’elle n’avait que 15 ans, lorsqu’elle a signé avec Women Management, et ses débuts ont été dans une séance photo pour Givenchy, selon son IMDb. « C’était une campagne Givenchy, photographiée par Steven Meisel. C’était mes débuts, ainsi que la première campagne de Clare Waight Keller en tant que directrice artistique. Le jackpot des premières ! Pour le rendre encore meilleur, j’ai tourné avec des chats. je aimer chats », a-t-elle déclaré à propos de ses débuts dans une interview en 2020 avec Semaine de la mode tous les jours.

Elle s’est essayée au théâtre

En plus du mannequinat, Meghan a également plongé ses orteils dans d’autres domaines du divertissement ! Bien qu’elle soit principalement mannequin, elle a deux crédits d’acteur. Elle est apparue en tant que Royal Sampla Call Girl dans la série télévisée 2012 Occupe Ma Vie. Elle est également apparue aux côtés d’autres grands noms de la mode, comme Hailey Bieber, Dita Von Teese, Winnie Harlow, et Stella Maxwell pour un court appelé Jungle Rouge.

Elle est copine avec Gigi & Bella Hadid

En plus d’être elle-même une mannequin montante, Meghan s’est déjà liée d’amitié avec certains des plus grands noms de l’industrie, notamment Bella et Gigi Hadid, avec qui Leo a déclenché des rumeurs de romance ces derniers mois.

Elle a admis avoir rencontré Bella alors qu’elle commençait tout juste comme mannequin, et les sœurs l’ont prise sous leur aile. « Quand vous êtes le nouveau visage, comme je l’étais, la plupart des mannequins vous regardent comme s’ils voulaient vous tuer, surtout quand vous ouvrez le show. Je l’ai senti. Bella m’a fait un énorme câlin », a-t-elle dit AV. « Au niveau où ils se trouvent, Gigi et Bella sont les personnes les plus humbles et les plus gentilles. Ils m’ont beaucoup aidé. Ils m’appellent leur bébé lavande, une blague qu’ils ont faite parce qu’ils ont une ferme de lavande. Je suis comme leur petite sœur.

Elle était une athlète vedette au lycée

Meghan a été ouverte sur le fait qu’elle ne s’attendait pas à se lancer dans le mannequinat quand elle était plus jeune. Elle s’est décrite comme un «garçon manqué» en grandissant. « J’ai joué pour le club de football le mieux classé du pays et j’ai ensuite joué pour un club de volley-ball de haut niveau – je n’aurais jamais pensé entrer dans le monde de la mode ! » elle a dit Le New York Times dans une interview en 2018.

Outre le sport, elle a déclaré qu’elle serait devenue avocate pénale si elle n’était pas entrée dans le monde du mannequinat. « Je prends l’école très au sérieux. Si je n’avais pas trouvé ma vocation si jeune, je me serais consacrée à mon éducation et à entrer dans une Ivy League », a-t-elle déclaré. Les temps.

C’est une artiste talentueuse

En dehors du mannequinat, Meghan a montré que l’un de ses autres intérêts était la peinture. Elle a posté une vidéo accélérée d’elle-même peignant ce qui semble être un papillon sur son Instagram, en juillet 2020. Elle a principalement utilisé des couleurs bleu clair, mais il est clair qu’elle avait un œil vif pour ce qu’elle peignait.

