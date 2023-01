Qui est Megan Hornby dans The Apprentice ?

MEGAN Hornby se bat pour devenir le prochain partenaire commercial de Lord Alan Sugar.

Elle participe à la dernière série de The Apprentice, mais qui est Megan ?

Pennsylvanie

Megan est sur la dernière série de The Apprentice[/caption]

Qui est Megan Hornby ?

Megan Hornby est l’une des entrepreneuses qui se battent pour être couronnée gagnante de la dernière série de The Apprentice.

Elle a déjà son propre Sweet Shop & Café et est originaire du Yorkshire de l’Est.

Megan est le cerveau derrière The Candy Shop à Hull.

Cependant, elle a dit qu’être trop ambitieuse peut parfois être sa plus grande chute.

Elle a déclaré: «Ma plus grande faiblesse est que je peux souvent être trop ambitieuse. Je peux assumer trop de choses et parfois j’ai besoin de me concentrer sur certains aspects. Mais c’est juste parce que je suis tellement passionné par ce que je fais – je veux juste tout assumer et m’impliquer autant que possible.

Cependant, Megan a poursuivi en disant qu’elle était fière de son honnêteté.

Elle a déclaré: «Je pense que peu importe la situation dans laquelle je suis jetée, je donnerai toujours une vérité à 100%, même si c’est difficile à entendre.

“J’ai toujours cru que l’honnêteté est la chose la plus importante dans les affaires.”

Qu’est-ce que Megan Hornby a dit à propos de son rôle dans The Apprentice ?

S’adressant au Radio Times, Megan a expliqué pourquoi elle pense qu’elle devrait gagner The Apprentice.

Megan a déclaré : « Je mérite l’investissement de Lord Sugar car j’ai déjà prouvé, à un si jeune âge, que je suis innovante et travailleuse. J’ai créé une entreprise qui a un vrai créneau. J’ai trouvé une lacune sur le marché et j’en ai réussi jusqu’à présent.

“Je pense vraiment qu’avec l’investissement de Lord Sugar, mon entreprise pourrait être reconnue à l’échelle nationale.”

Megan Hornby est-elle sur les réseaux sociaux ?

Megan publie souvent sur son compte Instagram @meganhornby_.

Elle a tendance à tenir ses abonnés au courant de ce qu’elle fait et à donner un aperçu de son entreprise.

Megan a également une page Instagram dédiée à son entreprise.

La page se compose de délicieuses friandises qu’elle sert dans son café.

L’entreprise compte plus de 4,5 000 abonnés en janvier 2023.