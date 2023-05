Qui est Meenakshi Shedde, cinéaste, conservatrice et seule indienne du jury du Festival de Cannes 2023

Meenakshi Shedde avec les autres membres du jury Franz Rogowski, Ava Cahen, Audrey Diwan et Rui Pocas sur le tapis rouge de Cannes

Le who-is-who du cinéma indien est au Festival de Cannes en cours en France. Considéré comme le festival du film le plus prestigieux au monde, Cannes se tient chaque année au mois de mai. Et tandis que les paillettes et le glamour sur le tapis rouge attirent les regards, le festival est principalement destiné à projeter et à récompenser le meilleur du cinéma du monde entier. Et pour cela, chaque année, un jury est constitué. Cette année, le jury a un visage indien en la commissaire de films et critique Meenakshi Shedde.

Qu’est-ce que le jury du Festival de Cannes ?

Puisqu’il y a plusieurs compétitions et divisions à Cannes, il y a plusieurs jurys. Le plus important est le jury principal du concours, qui cette année est dirigé par le réalisateur suédois Ruben Östlund et comprend entre autres les acteurs Brie Larson et Paul Dano. Parmi les autres jurys figurent Un Certain Regard (pour les films aux styles inhabituels), la Caméra d’Or (pour les cinéastes débutants et débutants) et la Cinéfondation (pour les courts métrages).

En outre, il existe trois jurys indépendants de premier plan, dont le plus important est la Semaine internationale de la critique. Fondée en 1962, elle est la plus ancienne section parallèle de Cannes et se concentre sur la découverte de nouveaux talents. Le jury est composé de critiques et d’experts du cinéma du monde entier. C’est ici que Meenakshi Shedde est l’un des cinq membres du jury.

Qui est Meenakshi Shedde ?



Meenakshi Shedde est une ancienne journaliste, critique de cinéma et conservatrice basée à Mumbai qui travaille dans le domaine du divertissement depuis près de quatre décennies. Elle a travaillé comme membre du jury pour plus de 25 festivals de films internationaux, dont Cannes, Berlin, Venise, etc. Meenakshi a également travaillé comme consultante et curatrice pour de nombreux festivals de films internationaux, notamment la Bernilale, où elle est déléguée et programmatrice de festivals pour l’Asie du Sud depuis 25 ans maintenant. Meenakshi a également été électeur aux prestigieux Golden Globe Awards aux États-Unis.





Elle est également journaliste de cinéma avec une expérience de 39 ans ayant travaillé avec certaines des plus grandes publications en Inde et à l’étranger et actuellement pigiste pour des publications internationales. Meenaksh est également cinéaste ayant écrit, réalisé ou produit 15 films.

Indiens qui ont déjà fait partie du jury de Cannes



Meenakshi n’est pas le premier Indien à être membre du jury à Cannes. Le cinéaste Mrinal Sen a siégé au jury du prestigieux festival en 1982. Sen a été suivi par Mira Nair (1990), Arundhati Roy (2000), Aishwary Rai (2003), Nandita Das (2005), Sharmila Tagore (2009), Shekhar Kapur (2010), Vidya Balan (2013) et Deepika Padukone (2022).