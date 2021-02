Qui est Meena Harris? Tout sur la nièce de Kamla Harris qui a récemment reçu un avertissement de la Maison Blanche

La star des médias sociaux et la nièce de la vice-présidente américaine Kamala Harris, Meena Harris, a récemment été dans l’œil d’une tempête après que la Maison Blanche lui ait demandé de ne pas invoquer le nom de sa sœur tout en faisant la promotion de sa marque.

Harris a récemment été avertie par la Maison Blanche de ne pas « construire sa marque » en utilisant le nom de sa sœur Kamala Harris.

Qui est Meena Harris?

Meena Harris est le neveu de Kamala Harris et une avocate diplômée de Harvard et une star des médias sociaux. Elle est également une entrepreneure qui a déjà travaillé chez Uber avec son beau-père Tony West. Il y a quatre ans, elle a lancé une entreprise appelée «Phenomenal» qui vend des t-shirts avec des messages socialement pertinents. Beaucoup d’entre eux sont souvent publiés sur ses plateformes de médias sociaux, y compris son profil Instagram ainsi que d’autres photos où elle pose avec Kamala.

Qu’est-ce que la controverse Meena Harris?

Beaucoup de membres de l’administration Biden ont récemment été d’avis que Meena pourrait finir par tirer parti du nom de sa tante Kamala pour promouvoir sa marque personnelle. Les avocats en éthique de l’équipe de transition de Biden à la Maison Blanche ont récemment déclaré à Meena qu’elle ne pourrait pas utiliser le nom de sa sœur ou du nom des Bidens pour promouvoir ses propres livres, t-shirts ou autres contenus.

Inquiétudes après Trump

Une entreprise dirigée par les fils de Donald Trump, Eric et Donald Jr., et appartenant à lui, a été considérée comme bénéficiant directement de groupes politiques alliés pendant que Trump était président. Ivanka Trump et son mari Jared Kushner détenaient des intérêts majeurs dans une entreprise immobilière familiale ainsi que dans une marque de style de vie. Beaucoup avaient à l’époque soulevé des questions sur la famille de Trump invoquant son nom pour promouvoir leurs propres intérêts.

Connexion indienne de Meena

Meena Harris est devenue virale en Inde non seulement en tant que nièce de Kamala Harris, mais aussi en tant que critique du gouvernement indien. Elle a récemment tweeté au sujet des manifestations d’agriculteurs en cours en Inde et a également fait des déclarations telles que « la démocratie la plus peuplée est attaquée ». Harris a été critiqué par beaucoup en Inde pour avoir fait des commentaires sur la politique indienne.