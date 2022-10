MAYE Musk est la mère mannequin glamour d’Elon Musk – l’homme le plus riche du monde.

Bien avant que son fils ne devienne la figure bien connue qu’il est aujourd’hui, Maye avait déjà développé une carrière de mannequin prolifique.

Maye Musk est célèbre à part entière; diététicienne et mannequin de grande classe Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Maye, la mère d’Elon Musk ?

Maye Musk est une diététicienne et un mannequin de grande classe, ayant défilé pour Dolce et Gabbana à la Fashion Week de Milan et fait la couverture des magazines Time et Vogue.

Alors que Maye est née au Canada, sa famille a déménagé en Afrique du Sud peu de temps après.

Maye, alors connue sous le nom de Maye Haldeman, a été finaliste du concours de beauté Miss Afrique du Sud de 1969.

Elle a épousé Errol Musk en 1970, puis a divorcé en 1979.

Selon le magazine Forbes, Maye est revenue d’Afrique du Sud au Canada avec ses trois enfants, en tant que mère célibataire.

Elle a obtenu deux diplômes de maîtrise en cours de route, en diététique et en sciences de la nutrition, et donne régulièrement des conférences et des présentations dans tout le pays et dans le monde.

À 69 ans en 2018, elle est devenue la plus ancienne porte-parole de Covergirl.

“Je pense vraiment que l’industrie de la beauté est en train de devenir sage”, avait-elle déclaré à Elle à l’époque. “Nous voyons beaucoup plus de représentation et des gens différents. Je n’aurais jamais pensé que je serais une Covergirl à presque 70 ans.

“Covergirl fait beaucoup de choses géniales ici.”

Maye Musk est-elle mariée ?

Maye Musk n’est pas mariée et n’a pas de partenaire amoureux connu.

Maye a été mariée au père d’Elon, Errol Musk, jusqu’en 1979.

Elle a depuis décrit la relation comme abusive, a rapporté Business Insider.

Après avoir divorcé d’Errol, un ingénieur sud-africain, Maye a déménagé au Canada avec ses trois enfants, où elle a lancé son entreprise de diététicienne.

Qui sont les enfants de Maye Musk ?

Elon Musk

Elon Musk, propriétaire de SpaceX et PDG de Tesla Crédit : Reuters

Elon Musk est célèbre pour sa portée à l’échelle de la galaxie et sa vaste ambition – mais sa vie antérieure est moins connue.

Ses parents ont divorcé en 1980 et ont vécu principalement avec son père qui a dit plus tard que c’était une “mauvaise idée”.

À l’âge de 12 ans, il a appris la programmation informatique et a vendu le code d’un jeu vidéo à un magazine PC pour 500 $ (300 £).

L’enfant surdoué a été sévèrement victime d’intimidation et, à 17 ans, a déménagé au Canada pour étudier.

Deux ans plus tard, il a été transféré à l’Université de Pennsylvanie, où il a obtenu deux diplômes en physique et en commerce.

À l’âge de 24 ans, il a déménagé en Californie pour commencer un doctorat. en physique appliquée et en science des matériaux à l’Université de Stanford, mais a quitté le programme après seulement deux jours pour poursuivre d’autres projets.

Aujourd’hui âgé de 51 ans, il est le fondateur et PDG de SpaceX, co-fondateur, PDG et architecte produit de Tesla Motors, co-fondateur et président de SolarCity, co-président d’Opan AI, co-fondateur de Zip2 et fondateur de X.com. , qui a fusionné avec PayPal.

Son objectif déclaré est de réduire le réchauffement climatique et de sauver les humains de l’extinction en établissant une colonie sur Mars.

Musc Kimbal

Kimbal Musk est chef, restaurateur, philanthrope et entrepreneur alimentaire. Crédit : Splash

Kimbal Musk est actuellement le fondateur de trois entreprises alimentaires ; The Kitchen Restaurant Group, une organisation à but non lucratif appelée Big Greeg, et Square Roots, une entreprise d’agriculture urbaine rapporte Business Insider.

Le jeune Musk a déménagé au Canada depuis l’Afrique du Sud quand il était adolescent où il a fondé Zip2 avec Elon.

Kimbal a ensuite décidé de consacrer sa carrière à la nourriture et s’est inscrit à un institut culinaire français à New York.

Il était un investisseur dans PayPal et siège actuellement au conseil d’administration de Tesla et SpaceX.

Tosca Musc

Maye Musk avec sa fille Tosca, fondatrice du service de streaming Passionflix Crédit : Getty Images – Getty

La sœur cadette d’Elon, Tosca Musk, gère un service de streaming appelé Passionflix, qui héberge des films adaptés de romans d’amour.

Elle aurait produit des films depuis 2001 et en aurait réalisé plus de 30 à ce jour – selon sa page IMDb.

Tosca, 48 ans, n’est pas mariée. Elle a deux enfants, les jumeaux Isabeau et Grayson.