Qui est Matty Campbell de Gladiators ?

MATTY Campbell se prépare à devenir un nouveau gladiateur.

Le spectacle classique est de retour pour un redémarrage et il y a un tout nouveau casting.

Bbc

Matty est l’un des nouveaux gladiateurs[/caption]

Qui est Matty Campbell ?

Matty Campbell est l’un des nouveaux membres de la distribution du redémarrage de Gladiator.

Il assume le personnage de Bionic alors qu’il affronte les défis difficiles.

Il n’est pas étranger à tester sa condition physique car il est un passionné de gym.

Discutant d’avoir été choisi pour être un gladiateur, Matty a déclaré: « Jamais dans un million d’années je ne m’attendais à recevoir l’appel pour être un gladiateur, c’est un sentiment qui ne s’enfoncera jamais.

« Je ne suis qu’un garçon normal de Teesside !

« Toute la formation et le travail acharné ont finalement porté leurs fruits pour moi, j’ai hâte de commencer ! »

Quelle est la taille de Matty Campbell ?

Matty va certainement se démarquer par sa taille lorsque Gladiators sera diffusé.

Debout à 6 pieds 6 pouces, Matty va dominer la plupart de ceux qui apparaissent dans la série.

Il a été décrit comme « massif et fort », d’où son nom Bionic.

Matty Campbell est-il sur Instagram ?

Oui, Matty met souvent à jour ses followers sur sa page Instagram @matty_campbell.

Il s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager la nouvelle qu’il était un gladiateur.

Il a dit : « Alors…. JE SUIS UN GLADIATEUR !!!

« Je n’ai vraiment pas les mots pour décrire les sentiments que j’ai en ce moment. J’ai dû garder ça pendant un moment.

« C’est de loin la chose la plus folle et la plus inattendue qui me soit jamais arrivée… Je ne pense pas que ce soit un sentiment qui s’installera un jour.

« Le parcours que j’ai eu depuis mes débuts dans le gymnase jusqu’à maintenant a été fou, tant de hauts et de bas au cours des 7 dernières années d’entraînement, de compétition et tout en est venu à cela. Bionic est né.

Qu’est-il arrivé à Matty Campbell ?

Matty est sportif depuis son enfance, sprintant et jouant au football. mais un accident de voiture a entravé son ambition.

C’est sa rééducation qui a conduit Matty à découvrir son amour de la gym.

Bien qu’il n’ait jamais été intéressé par le gymnase, il a découvert qu’il avait une capacité spéciale et il a commencé à prendre du muscle.

Cela l’a amené à tomber amoureux de la salle de sport avant de commencer à prendre au sérieux la musculation.