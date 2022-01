EN 1966, Mathew Reeves a été reconnu coupable du meurtre de quelqu’un dans le comté de Dallas.

Reeves avait 18 ans au moment du crime, l’État de l’Alabama cherche à l’exécuter le 27 janvier 2022.

Mathew Reeves devrait être exécuté par l’État de l’Alabama le 27 janvier 2022 Crédit : AP

Qui est Matthew Reeves ?

Reeves est un homme noir handicapé de 44 ans actuellement dans le couloir de la mort en Alabama.

La Cour suprême des États-Unis a voté 5 contre 4 pour permettre l’exécution par injection létale de Reeves, a rapporté le Wall Street Journal.

Il a été reconnu coupable du meurtre d’un chauffeur qui l’avait conduit en 1996, rapporte le Huff Post.

L’État a déclaré qu’il se préparait à exécuter Reeves par injection létale le 27 janvier.

Quelles sont les lois de l’Alabama sur la peine de mort ?

L’État de l’Alabama est l’un des cinq États qui ont procédé à des exécutions en 2021, selon le Death Penalty Information Center.

Selon AL News, l’État compte 170 détenus dans le couloir de la mort, le quatrième de tous les États, derrière la Californie, la Floride et le Texas.

KRQE a signalé que l’Alabama finalise actuellement son protocole de suffocation à l’azote.

Les avocats de l’État ont déclaré que le protocole serait prêt fin avril ou mai 2022.

Mathew Reeves est un homme noir handicapé de 44 ans actuellement dans le couloir de la mort en Alabama Crédit : AP : Associated Press

La législature de l’Alabama a approuvé la suffocation à l’azote en 2018.

La suffocation à l’azote (également appelée hypoxie à l’azote par les agents de l’État) est une méthode d’exécution.

À quelle heure Mathew Reeves sera-t-il exécuté ?

Selon les médias, l’exécution de Reeves devait avoir lieu à 18 heures, heure locale.

Un journaliste numérique de CBS 42 s’est rendu sur Twitter pour partager des mises à jour internes.

« Selon un responsable de la prison, le condamné à mort Matthew Reeves a refusé le petit-déjeuner, le déjeuner et un dernier repas aujourd’hui.

« Il n’a fait aucune demande spéciale au gouvernement qui se prépare à son exécution. Nous attendons toujours que la Cour suprême des États-Unis se prononce sur l’affaire », a tweeté le journaliste.

Les experts de l’accusation et de la défense ont testé Reeves pour une déficience intellectuelle et ont découvert que son QI se situait entre 60 et 70, selon WIAT.

