Qui est Matt Miazga ? Contexte de la jeune cible américaine de Chelsea

C’est un rêve devenu réalité pour un jeune défenseur central, en particulier celui qui a voulu jouer pour un club de Premier League. Concourir au plus haut niveau du football. En ce moment, le défenseur des New York Red Bulls, Matt Miazga, est sur le point de le faire. Le jeune Américain est sur le point de réaliser ses rêves en acceptant un déménagement à Chelsea.

Mais qui est Matt Miazga ? Et comment est-il devenu la cible d’un club aussi renommé ? Comme le savent de nombreux supporters de l’équipe nationale masculine américaine et de la Major League Soccer, le joueur de 20 ans est un joueur talentueux de Clifton, New Jersey, né de parents polonais. Miazga a même fait une apparition pour l’équipe polonaise des moins de 18 ans, en 2012.

À un moment donné, Miazga était sur le point d’aller jouer au football universitaire et avait signé une lettre d’intention pour rejoindre l’Université du Michigan. C’est alors que les Red Bulls ont appelé. Ils le voulaient pour leur académie. Renonçant à cette lettre d’intention, Miazga a décidé de rester à la maison et de rejoindre le club de sa ville natale, signant avec les Red Bulls en tant que joueur local le 30 mai 2013.

VOIR PLUS : Miazga à Chelsea peut inverser la tendance pour les Américains en Europe.

Miazga s’est imposé comme une superstar au sein de l’académie de New York, prometteuse tout au long de 2013. À la fin de la saison MLS de cette année-là, Miazga a pu faire ses débuts professionnels, remplaçant la déroute 4-1 de Houston à New York le sept. 8. Il est cependant resté avec l’équipe de la ligue de réserve de l’équipe, jouant neuf fois des 12 matchs au programme.

Deux mois après le début de la saison 2014, alors que le club subissait une courte crise sous la direction de l’entraîneur-chef Mike Petke, Miazga a eu sa première vraie chance, à commencer par le voyage des Red Bulls le 8 juin en Nouvelle-Angleterre. Jouant les 90 minutes complètes, Miazga a été impliqué dans la première victoire de l’équipe au stade Gillette en plus d’une décennie. Il a commencé six des sept matchs suivants, jouant 500 minutes et aidant sur le but de Bradley Wright-Phillip contre Toronto le 27 juin.

Puis l’évasion s’est produite. Bien que l’ancien défenseur marseillais Ronald Zubar ait été recruté par son partenaire Damien Perrinelle en défense centrale, une élongation musculaire à la jambe droite de Zubar a empêché ce partenariat de s’implanter. Chez l’international guadeloupéen, Miazga a grandi sous nos yeux. En arrêtant des attaquants de haut niveau comme David Villa du New York City FC, le jeune international a montré pourquoi beaucoup le voient comme un futur pilier de son équipe nationale senior.

Miazga a finalement marqué son premier but professionnel au Yankee Stadium lorsque les Red Bulls ont traversé la rivière Hudson pour affronter le NYCFC. Après être entrés à la mi-temps avec un but, les Red Bulls en ont marqué trois sans réponse. Pour le dernier but, dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, Miazga a dirigé un centre à l’intérieur du premier poteau, devant Josh Saunders, et a pris un coup de circuit pour célébrer sur le terrain de baseball sacré.

Miazga a également très bien joué en tant que membre de l’équipe américaine qui s’est rendue en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde U-20. Malheureusement, cette équipe a perdu lors d’une longue séance de tirs au but contre les futurs champions de la Serbie en quarts de finale. Plus tard en 2015, cependant, Miazga a remporté sa première sélection avec l’équipe nationale senior, apparaissant dans la défaite 6-1 des États-Unis en qualifications pour la Coupe du monde de Saint-Vincent-et-les Grenadines le 13 novembre.

VOIR PLUS : Morris devra faire face à plus de pression à Seattle qu’au Werder Brême.

Miazga est un bon garçon qui a rapidement amélioré son jeu en un an et demi, passant de permettre des buts faciles et de se disputer avec les arbitres à un solide défenseur central. Il avait beaucoup de confiance de l’entraîneur-chef Jesse Marsch en 2015 et a montré pourquoi il est un tel talent pour les États-Unis.

Après des rumeurs selon lesquelles il voulait déménager immédiatement en Europe, il semble qu’il fera sa prochaine étape à Chelsea en Premier League. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Chelsea serait intéressé, il y a plus de rumeurs, que l’attaquant montréalais Didier Drogba a contacté son ancien club et leur a dit de récupérer le jeune centre américain dès que possible.

J’étais au Red Bull Arena pour une séance d’entraînement la saison dernière avant le premier match de la rivalité tout-NYC de la MLS. Alors que les médias de football de la ville menaient leurs interviews, j’ai vu un homme en polo blanc qui n’arrêtait pas de sourire à Miazga. Je suis allé vers lui et je lui ai demandé s’il connaissait le jeune défenseur. Il a hoché la tête oui et a dit: “Oncle.” Je lui ai serré la main, car il semblait qu’il parlait à peine anglais.

Je lui ai dit bien pour toi, et il a pu dire merci. C’est dire à quel point la famille Miazga est heureuse pour son fils, qui s’est relevé assez vite pour franchir ce grand pas outre-Atlantique.

Personnellement, le seul espoir que j’ai pour Miazga est qu’il obtienne vraiment ses minutes, afin que Jurgen Klinsmann ne perde pas une autre perspective pour une équipe nationale qui a besoin d’une injection de jeunesse.