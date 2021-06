Qui est Matt Hancock et quelle est sa valeur nette ? – Le soleil

MATT Hancock a été l’une des figures clés de la lutte contre le coronavirus après avoir été nommé secrétaire à la Santé en 2018 lorsque Theresa May était Premier ministre.

Mais qui est Matt Hancock et quelle est sa valeur nette ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’homme politique.

Matt Hancock a remplacé Jeremy Hunt en 2018 lorsque Theresa May était Premier ministre Crédit : Getty Images – Getty

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock a été l’une des figures clés de la lutte contre Covid-19 Crédit : David Cliff / Story Picture Agency

Qui est Matt Hancock ?

Matthew Hancock, 43 ans, a remplacé Jeremy Hunt en tant que secrétaire à la Santé le 9 juillet 2018.

Il a d’abord été économiste, puis est devenu conseiller économique à la Banque d’Angleterre.

M. Hancock est entré dans le domaine politique en 2005 en tant que chef de cabinet de George Osborne, le chancelier fantôme de l’époque.

Hancock a gravi les échelons du Parti conservateur pour devenir secrétaire à la Santé en juillet 2018.

Ses ambitions ne se sont pas arrêtées là et le 25 juillet 2019, il a annoncé qu’il allait se présenter pour devenir chef du Parti conservateur.

Ce rêve a été de courte durée et après avoir terminé sixième au premier tour de scrutin, il s’est retiré de la course.

Boris Johnson est devenu Premier ministre peu de temps après et Hancock a conservé son poste de secrétaire à la Santé.

M. Hancock a gravi les échelons au sein du Parti conservateur Crédit : AFP

Quelle est la valeur nette de Matt Hancock ?

La valeur nette estimée du secrétaire à la Santé en 2020 était d’environ 1 à 3 millions de dollars (705 000 à 2,1 millions de livres sterling)

Cependant, sa valeur nette en 2021 n’a pas été révélée.

Son métier d’homme politique est sa principale source de revenus.

Que s’est-il passé dans la liaison entre Matt Hancock et Gina Coladangelo ?

En exclusivité mondiale, The Sun a révélé que Matt Hancock avait eu une liaison secrète avec sa plus proche assistante, Gina Coladangelo, 43 ans.

Il a trompé sa femme, qu’il a embauchée l’année dernière avec l’argent des contribuables, alors que Covid s’emparait de la Grande-Bretagne.

M. Hancock, 42 ​​ans, et la lobbyiste millionnaire Gina ont été filmés dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall.

Des dénonciateurs ont révélé que le secrétaire à la Santé avait été aperçu en train de tromper sa femme depuis 15 ans avec Mme Coladangelo.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la souche mutante commençait à se propager.

Un dénonciateur de Whitehall a déclaré au Sun qu’il était « choquant que M. Hancock ait une liaison au milieu d’une pandémie avec un conseiller et un ami qu’il a utilisé de l’argent public pour embaucher ».

Un ami du secrétaire à la Santé a déclaré: «Il n’a aucun commentaire sur des questions personnelles. Aucune règle n’a été enfreinte.

M. Hancock a été photographié en train d’embrasser son assistant. L’image date d’un peu après 15 heures le 6 mai – alors que le reste de Westminster était absorbé par les élections locales.

Hancock et Coladangelo ont été surpris en train d’avoir une liaison secrète

Quelle circonscription représente-t-il ?

Hancock a été élu pour la première fois député de West Suffolk en 2010.

De 2013 à 2016, il a servi dans le gouvernement de David Cameron dans un certain nombre de postes ministériels subalternes et intermédiaires, notamment ministre des compétences et trésorier général.

Theresa May l’a nommé ministre adjoint au ministère de la Culture en juillet 2016.

Lors du remaniement de janvier 2018, il a été promu secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports.

Que fait Matt Hancock en tant que secrétaire à la santé ?

Selon un site Web du gouvernement, les responsabilités d’un secrétaire à la Santé sont de superviser la politique de protection sociale.

Ils ont le contrôle financier global et la surveillance de la prestation et de la performance du NHS

Hancock est également responsable de tout travail du ministère de la Santé et des Affaires sociales.