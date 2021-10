Qui est Matt Corral ? Rencontrez la star d’Ole Miss QB à la tête du mastodonte offensif de Lane Kiffin

Aucun quart-arrière n’a généré plus de buzz quatre semaines après le début de la saison de football universitaire 2021 que Matt Corral d’Ole Miss – mais le test auquel il sera confronté samedi sera le plus grand à ce jour de sa carrière Rebels.

Corral, le rouage clé du mastodonte offensif de Lane Kiffin, mènera la n ° 12 Ole Miss sur la route contre la meilleure équipe de l’Alabama, une équipe contre laquelle il a complété 21 des 28 passes pour 365 verges et deux touchés en 2020. Il a également ajouté 40 verges au sol dans la défaite 63-48.

Le junior redshirt a été excellent cette saison, jetant pour 997 verges et neuf touchés à zéro interceptions en seulement trois matchs. De plus, il vient de réaliser une performance contre Tulane dans laquelle il a lancé trois touchés et s’est précipité pour quatre autres, devenant le premier joueur de l’histoire de la SEC à réaliser un tel exploit. La vague verte n’est certainement pas Crimson Tide, mais Corral semble prêt avant sa tâche gigantesque :

« Nous ne sommes pas inquiets pour qui nous jouons », a déclaré Corral aux journalistes cette semaine. « Nous sommes inquiets de la façon dont nous gérons chaque entraînement individuellement. Même s’ils forment une excellente équipe et qu’ils sont la meilleure équipe contre laquelle nous jouerons cette année, nous ne sommes pas inquiets pour eux pour le moment. »

Corral dit et fait tout ce qu’il faut avant le match contre Ole Miss. Mais sa route a été sinueuse jusqu’à Oxford, Mississippi, où il espère mener les rebelles à la gloire qu’ils n’ont pas connue depuis plusieurs années.

Avec cela, voici tout ce que vous devez savoir sur Corral, y compris comment il est arrivé à Ole Miss et le rapport de dépistage de son entraîneur à son sujet :

Corral est originaire du sud de la Californie

Corral est originaire de Ventura, en Californie, mais comme de nombreux quarts-arrières vedettes du sud de la Californie, il s’est aventuré loin de chez lui pour aller à l’université.

Le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young et le quart-arrière de Géorgie JT Daniels sont deux autres QB de haut niveau de la SEC, également originaires du sud de la Californie. Corral et Young ne se sont jamais affrontés en tant que QB de départ.

« Je l’ai toujours vu comme une sorte de communauté de chevaliers serrés en ce qui concerne les quarts à travers le pays, mais surtout les quarts à So Cal et dans la même région », a déclaré Young (via l’Associated Press). « Donc, j’ai toujours connu (Corral). J’ai travaillé avec lui plusieurs fois, je lui ai parlé plusieurs fois.

« Donc, j’ai beaucoup de respect pour son jeu. »

Lane Kiffin a déclaré que Corral avait un « talent de bras générationnel »

Kiffin est le cerveau derrière l’offensive d’Ole Miss, mais il a toujours besoin du bon quart-arrière pour que cela fonctionne aussi bien qu’il l’a fait. Entrez Corral, dont Kiffin prétend qu’il a « un talent de bras générationnel ».

« Les fans d’Ole Miss doivent apprécier cela pendant que vous l’avez », a déclaré Kiffin, via The Athletic. «C’est un talent de bras générationnel avec lequel vous allez être gâté. Peu de gens peuvent jamais jouer les pièces qu’il joue, et il y a beaucoup de dimanches qui commencent qui ne les font pas.

En effet, il n’a pas fallu longtemps avant que Kiffin comprenne quel type de joueur il avait. L’Athletic raconte comment Kiffin, au cours de sa première année, a fait une découverte sur Corral en le regardant lancer. De The Athletic: « Kiffin a envoyé un texto à Steve Clarkson, l’entraîneur des quarts-arrière basé en Californie qui a travaillé avec plusieurs stars du collège et de la NFL au fil des ans – et qui a travaillé avec un jeune Corral – et a dit qu’il avait hérité d’un quart-arrière de premier tour de son prédécesseur Matt Luke. »

Kiffin n’est pas non plus le seul amoureux du bras de Corral. L’analyste du recrutement national de 247Sports, Greg Biggins, l’a également qualifié de «générationnel» – alors qu’il était encore au lycée.

Désengagé de l’USC après un combat avec le fils de Wayne Gretzky

Corral considérait fortement sa ville natale USC comme son université préférée. En effet, il s’est engagé auprès des Troyens avec l’intention d’y jouer. Mais une bagarre à l’école avec Tristan Gretzky, fils du membre du Temple de la renommée du hockey Wayne Gretzky, a conduit Corral à être transféré de l’Oaks Christian High School, une école privée de Westlake Village, en Californie.

Selon un rapport de TMZ, Corral et Tristan Gretzky se sont impliqués lors d’un match de basket-ball, ce dernier ayant finalement déclaré à CBS Sports « ce gamin, son père, a fait des efforts pour me foutre la vie ».

Corral s’est retrouvé à Long Beach Poly. Mais USC, craignant des problèmes de maturité, a reculé sur le quart-arrière. Il s’est ensuite désengagé en juin 2017. Trois mois plus tard, il s’est engagé avec l’entraîneur de Floride Jim McElwain, qui a ensuite été licencié après un début de saison 3-4. Il est resté attaché aux Gators après que Dan Mullen a repris le programme, mais a de nouveau commencé à chercher ailleurs après l’école – qui lui a dit qu’il était le seul quart-arrière qui l’intéressait – a proposé Terry Wilson, qui s’est retrouvé au Kentucky.

La visite impromptue de Matt Luke a assuré l’engagement d’Ole Miss

Corral est resté attaché aux Gators jusqu’à la mi-décembre et avait même prévu une visite officielle pour l’école. Selon The Athletic, un entraîneur impromptu de l’entraîneur des rebelles de l’époque, Matt Luke, a été le facteur décisif ultime dans l’engagement de Corral envers Ole Miss.

Florida a envoyé une limousine chercher Corral et ses parents à leur domicile et les conduire à l’aéroport pour leur voyage à Gainesville. Peu de temps avant l’arrivée de la limousine, cependant, Luke s’est présenté chez eux. De Peter Corral, le père de Matt :

« L’entraîneur Luke et l’entraîneur (Phil) Longo sont venus chez nous », a déclaré Peter à The Athletic. «Ils sont venus du Mississippi pour venir voir Matt avant qu’il ne parte pour la Floride. On se dit tous : ‘Pourquoi sont-ils ici ?’ Et l’entraîneur Luke dit : ‘Tu sais quoi ? M. et Mme Corral, vous savez, Matt part en Floride et nous voulions lui souhaiter bonne chance pour son voyage en Floride. Nous sommes ici pour lui faire savoir que nous sommes avec lui et qu’il est notre gars. Nous venons ici pour le lui faire savoir. Nous voulons qu’il s’amuse en Floride, mais Mississippi, nous le voulons. Nous l’aimons.’

« C’était énorme. Nous ne sommes jamais arrivés en Floride.

Corral s’est engagé envers les rebelles le 14 décembre et n’a pas regardé en arrière depuis.