Qui est Marvin Herbert ? | Le soleil

MARVIN HERBERT est un ex-gangster qui a déjà travaillé avec certaines des personnalités les plus dangereuses d’Europe.

Mais après avoir été abattu et avoir perdu un œil, Herbert a décidé de laisser la vie criminelle derrière lui.

Marvin Herbert est un gangster réformé vivant à Londres Crédit : fourni

Qui est Marvin Herbert ?

Marvin Herbert est un ancien gangster qui a fait l’objet d’une enquête sur 24 meurtres et huit fusillades.

Herbert a fait du vol à l’étalage pour la première fois alors qu’il n’avait que 8 ans et a depuis lors accumulé 21 condamnations pour 76 infractions.

Après avoir passé de nombreuses années en prison pour différents crimes, il s’est réformé.

Dans sa bio Instagram, il se décrit comme un “personnage réformé, ex-criminel, conférencier motivateur”.

Combien de temps Marvin Herbert a-t-il passé en prison ?

Herbert a passé un total de 12 ans en prison au cours de sa vie d’adulte.

Il a purgé sa peine de prison à travers plusieurs peines de prison différentes, y compris des vols à main armée et des fusillades.

Il a dit: “J’ai été arrêté pour beaucoup, j’ai été puni pour beaucoup et je me suis enfui avec beaucoup”.

Qu’est-ce que Marvin Herbert a dit à propos de se faire tirer dessus ?

Herbert a failli mourir en 2008, après avoir reçu cinq balles lors d’une dispute avec une montre.

Un proche d’Herbert avait volé une montre et c’était à lui de payer.

Herbert a accepté de se rencontrer en personne pour régler l’affaire, mais lorsqu’il est arrivé, un membre d’un gang de drogue britannique était là avec une arme à feu.

“J’avais l’intention d’essayer de lui retirer l’arme, et avant que je ne puisse m’approcher suffisamment, il m’a tiré dans la jambe, puis m’a tiré dans l’aine, puis m’a tiré dans le bras, le bassin, le front, puis le globe oculaire, ” expliqua Herbert.

“Le tir qui m’a touché à la jambe m’a tout de suite mis au sol, j’ai juste dit ‘faites votre travail mon pote'”, a-t-il ajouté.

Herbert a expliqué que lorsqu’il a été abattu, il n’avait pas peur de mourir, mais il était bouleversé à l’idée que sa fille alors âgée de deux ans grandisse sans père.

L’expérience de mort imminente l’a motivé à tourner le dos à une vie de crime et à essayer de se réformer.

Il a dit: “Je suis vraiment content qu’il m’ait tiré dessus si je suis honnête, parce que j’ai en quelque sorte prédit où ma vie se serait terminée si je n’avais jamais été abattu.”

Que fait Marvin Herbert maintenant ?

Herbert est maintenant animateur jeunesse à Londres, canalisant son énergie pour aider les jeunes à éviter de commettre les mêmes erreurs que lui.

Il se consacre à offrir aux jeunes “différentes avenues pour libérer leur testostérone”.

“Ce sont des avenues telles que la musique, la boxe, les médias, le football, la toiture, les échafaudages, la peinture et la décoration”, a-t-il expliqué.

« Pas des centres de jeunesse, mais des endroits où les enfants peuvent aller et s’identifier. Je développe maintenant des plateformes à travers le pays, et je vais avoir des centres qui feront un million et une choses différentes au cours des cinq prochaines années dans tout le pays », a-t-il ajouté.