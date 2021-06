Qui est Martha, la femme de Matt Hancock ?

L’épouse de Matt Hancock, Martha, a gardé un silence digne depuis que la liaison de l’ancien secrétaire à la Santé avec un proche collaborateur a été révélée.

Le député conservateur a démissionné après la diffusion d’une séquence vidéo montrant qu’il enfreignait les règles sur les coronavirus alors qu’il embrassait l’assistante parlementaire et amie d’université Gina Coladangelo dans son bureau ministériel.

Il aurait dit à sa femme qu’il la quittait après avoir appris que sa liaison était sur le point d’être révélée.

Qui est Martha Hancock ?

Martha Hancock est mariée à l’ancien secrétaire à la santé Matt Hancock depuis 15 ans après que le couple se soit marié en 2006.

Anciennement connue sous le nom de Martha Hoyer Millar, elle est la petite-fille de Frederick Millar, 1er baron Inchyra, qui a été ambassadeur britannique en Allemagne de l’Ouest de 1955 à 1956.

Du côté de sa mère, elle est l’arrière-petite-fille de William Berry, 1er vicomte Camrose, un journaliste gallois et éditeur de journaux qui a co-détenu des titres dont Les temps du dimanche, Temps Financier et Le télégraphe du jour.

Martha Hancock, épouse de l’ancien secrétaire à la santé Matt Hancock, arrive chez elle dans le nord de Londres le 26 juin 2021 (Henry Nicholls/Reuters)

Sa mère Virginia Hoyer Millar est une antiquaire qui a co-fondé North West Eight Antiques et son père Alastair Hoyer Millar a été secrétaire du Pilgrim Trust entre 1980 et 1996.

L’homme de 44 ans travaille comme ostéopathe dans une clinique de Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Elle aurait rencontré son futur mari alors qu’ils étaient tous deux étudiants à l’université d’Oxford.

L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock (à droite) a été accusé d’une liaison avec l’assistante Gina Coladangelo (à gauche) (Yui Mok/PA)

Le couple a trois enfants – une fille et deux fils – âgés de 14, 13 et huit ans.

Le couple vit à Little Thurlow, dans la circonscription de West Suffolk de M. Hancock, mais ils possèdent également une propriété dans le nord de Londres.

Mme Hancock est décrite comme très privée et a tendance à rester à l’écart des projecteurs, mais le couple a été photographié ensemble lors du match Angleterre vs Écosse Euro 2020 à Wembley il y a un peu plus d’une semaine.

Ils ont également été photographiés au marché d’Exmouth dans la capitale début juin après avoir déjeuné ensemble.

Martha Hancock a été photographiée portant toujours son alliance vendredi après que la liaison de son mari Matt Hancock avec un assistant a été révélée (Yui Mok/PA)

Mme Hancock a été photographiée portant toujours son alliance dans les jours qui ont immédiatement suivi l’annonce de l’affaire.

Selon Les temps du dimanche, M. Hancock a dit à sa femme qu’il la quittait jeudi soir après avoir appris que sa liaison avec Gina Coladangelo était sur le point d’être révélée par Le soleil.

Mme Hancock aurait été aveuglée par la nouvelle et avait pensé que leur mariage était «heureux et stable», le Courrier quotidien signalé.

Elle avait également rencontré Mme Coladangelo à l’université et le couple était ami sur Facebook, selon le journal.