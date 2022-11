Qui est Martha, la femme de Matt Hancock, et sont-ils toujours ensemble ? – Le soleil

MATT HANCOCK a eu sa femme Martha à ses côtés pendant plus de 15 ans avant que The Sun ne révèle sa liaison secrète avec son assistante Gina Coladangelo.

Cependant, Martha ne se limite pas au fait d’être mariée à un ancien membre du Parlement.

Matt Hancock s’est marié avec Martha en 2006

Matt Hancock a eu une liaison secrète avec son assistante Gina Coladangelo

Qui est Martha, la femme de Matt Hancock ?

Contrairement à son mari, Martha Hoyer Millar aime garder sa vie personnelle privée.

Le grand-père de Martha, le 1er baron Inchyra, a été ambassadeur britannique en Allemagne de l’Ouest de 1955 à 1956, et son arrière-grand-père était le 1er vicomte Camrose.

Pendant ce temps, elle est la petite-fille de William Berry du côté de sa mère.

Berry était le 1er vicomte de Camrose, un journaliste gallois et un journal publié qui était copropriétaire de publications telles que le Sunday Times, le Financial Times et le Daily Telegraph.

Sa mère Virginia a cofondé North West Eight Antiques tandis que son père Alastair était secrétaire du Pilgrim Trust de 1980 à 1996.

Elle a entrepris une carrière différente de celle de ses parents ou de sa famille et travaille comme ostéopathe dans une clinique de Notting Hill.

Elle a étudié à l’Université d’Oxford où elle a rencontré Matt.

Quand se sont-ils marriés?

Martha Hoyer Millar s’est mariée avec Matt Hancock en 2006.

Le couple vit à Little Thurlow dans sa circonscription de West Suffolk avec leurs trois enfants.

Mais l’ancien secrétaire à la Santé a démissionné après que sa liaison avec Gina Coladangelo a été révélée par The Sun.

Dans une lettre de démission au Premier ministre, Matt Hancock a déclaré: “Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives et à m’excuser auprès de ma famille et de mes proches pour leur avoir fait subir cela.

“J’ai aussi besoin d’être avec mes enfants en ce moment.”

La déclaration ne faisait aucune mention de sa femme, Martha, qui est mariée à l’ancien secrétaire à la Santé depuis 15 ans et a été vue en train de marcher ce matin-là – après la nouvelle explosive.

Selon le Sunday Times, elle n’avait aucune idée que son mari avait une liaison jusqu’à ce qu’il annonce la nouvelle et annonce que leur mariage était terminé.