Qui est Marnie Swindells dans The Apprentice ?

La saison 17 de THE Apprentice est en cours, avec un tout nouveau groupe de candidats qui espèrent tous impressionner Lord Alan Sugar.

Mais une candidate qui a déjà fait parler les téléspectateurs à la maison est Marnie Swindells.

Rencontrez la star de The Apprentice, Marnie Swindells

Qui est Marnie Swindells ?

Marnie Swindells est l’une des 18 candidates qui participent à la saison 17 de The Apprentice.

Elle est une boxeuse médaillée d’or et est décrite par la BBC comme étant une “femme d’affaires imaginative”.

Marnie est née à Londres, où elle vit toujours, en juin 1994.

Vous pouvez la suivre sur Instagram @marnieswindells, où elle compte 10 000 abonnés (en janvier 2023).

Quel est le travail quotidien de Marnie Swindells ?

Lorsque le tournage de The Apprentice saison 17 a commencé à l’été 2022, Marnie a répertorié sa carrière dans l’émission en tant qu ‘«avocate de la cour».

Cependant, elle a depuis quitté ce travail et lance maintenant son propre club de boxe appelé Bronx, dans le sud de Londres.

Expliquant sa décision de le faire, Marnie a déclaré à ses abonnés Instagram : « S’éloigner d’une carrière pour laquelle je me suis littéralement torturée était difficile, mais vous savez ce qui est plus difficile ? Rester dans un endroit où vous savez que vous avez plus à donner.

« Ne jouez pas la sécurité, ne vous mettez pas à l’aise et ne vous contentez jamais de moins que ce dont vous êtes capable.

“Ayez l’audace de clore un chapitre, afin d’ouvrir le suivant.”

Qu’a dit Marnie Swindells à propos de The Apprentice ?

Avant d’entrer dans la célèbre salle de conférence, Marnie a donné son avis sur la façon dont elle se comportera sur L’apprenti.

S’adressant à la BBC, elle a déclaré: «Je mérite l’investissement de Lord Sugar parce que j’ai donné mon sang, ma sueur et mes larmes à mon entreprise.

“Je pense qu’en prenant l’expérience que j’ai dans l’industrie de la boxe et toute l’expérience qu’il a dans l’industrie des affaires, ensemble, nous serions une combinaison gagnante.”

Marnie a poursuivi : « J’ai lutté bec et ongles pour en arriver là où j’en suis aujourd’hui avec mon entreprise.

“Je mérite la chance d’avoir cet investissement pour lui montrer ce que je peux en faire.”