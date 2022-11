Qui est Marlow Barkley ? 5 choses sur la co-vedette de “Slumberland” de Jason Momoa Mopays.com

Voir la galerie





Marlow Barkley est une actrice de 13 ans.

Elle est dans le nouveau film Netflix “Slumberland” avec Jason Momoa.

Jason Momoa43 ans, a une co-vedette petite mais puissante dans le nouveau film Slumberland. Marlow Barkley, 13 ans, joue avec Jason dans le film d’aventure fantastique, qui sortira sur Netflix le 18 novembre. Il se déroule dans le Dreamworld of Slumberland, où une jeune fille (jouée par Marlow) travaille avec un hors-la-loi (joué par Jason) pour la voir feu père à nouveau. L’adorable dynamique entre Marlow et Jason semble être le point culminant de ce film de bien-être.

Alors, qui est Marlow Barkley ? Nous avons le scoop sur la précieuse actrice adolescente ci-dessous!

Marlow joue Nemo dans “Slumberland”.

Némo dans Slumberland est une version inversée du genre du personnage de la bande dessinée des années 1920, dont le film s’inspire. Dans le film, Nemo rêve de Slumberland et s’associe au personnage de Jason, Flip, pour retrouver son père décédé. Le père de Nemo est joué par Kyle Chandler.

Elle a commencé à jouer à 9 ans.

Le premier concert d’acteur de Marlow était un rôle de voix dans un épisode de 2017 de Parc du Sud, selon son IMDb. Marlow n’avait que 9 ans lorsqu’elle est apparue dans la sitcom animée hilarante.

Elle a joué dans la sitcom ‘Single Parents’.

Marlow a joué un rôle principal dans la sitcom ABC Parents célibataires, à propos d’un groupe d’adultes célibataires avec de jeunes enfants. Elle a joué Sophie Cooper et son père a été joué par Taran Killam. Le spectacle a également joué Leighton Meester, Brad Garrett, et Jake Choi. Il a été annulé en mai 2020 après deux saisons.

Elle est dans un nouveau film de Noël.

Marlow est dans Fougueuxle nouveau film musical de Noël sur Apple TV+. Will Ferrel et Ryan Reynolds star dans le film, qui commence à être diffusé le 18 novembre. Fougueux est un récit de de Charles Dickens Un chant de noel.

Marlow est actif sur les réseaux sociaux.

Marlow compte plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Elle publie régulièrement du contenu faisant la promotion de ses projets d’actrice. Le 1er août, Marlow a posté une jolie photo d’elle et de Jason, pour lui souhaiter Slumberland co-vedette un joyeux anniversaire. “Joyeux anniversaire, Flip ! Love, Nemo ❤️ Tu me manques, mon pote. @prideofgypsies », a écrit Marlow.