APRÈS avoir accueilli trois enfants avec sa première femme Ivana, Donald Trump a eu une fille avec Marla Maples.

Tiffany Trump est le produit du mariage de Donald avec sa deuxième ex-femme Marla.

La mère de Tiffany Trump, Marla Maples, est la deuxième ex-femme de son père Crédit : Getty – Contributeur

Qui est Marla Maples, la mère de Tiffany Trump ?

Née le 27 octobre 1963, Marla Maples est une mondaine, actrice et personnalité médiatique américaine de Cohutta, en Géorgie.

Elle était également reine d’un concours de beauté et a été finaliste de Miss Georgia USA en 1984.

Marla est également apparue en tant qu’invitée célèbre à WWF WrestleMania VII et dans plusieurs films comme Richie Rich: White Christmas et Loving Annabelle.

Elle a même fait une apparition dans le Fresh Prince of Bel-Air aux côtés de son mari de l’époque, Donald Trump.

Maples est maintenant un conférencier sur le bien-être, la spiritualité et la motivation et est souvent invité à divers sommets en tant que conférencier principal.

Quand les parents de Tiffany, Marla et Donald, se sont-ils rencontrés ?

En 1989, Marla a rencontré Donald en se promenant sur Madison Avenue à New York.

Lorsqu’ils se sont rencontrés, ce dernier était encore marié à Ivana lorsqu’il a décidé de sortir avec Marla.

Concernant sa relation avec Donald, Marla a déclaré à Vanity Fair à l’époque : “Je crois que j’ai un but et qu’il y a une raison pour laquelle nous sommes ensemble.

“C’est un bon amour, ce n’est pas un amour nuisible. C’est un amour vraiment bon et confiant.

“Je serais plus heureux de vivre dans une ferme loin de tout le monde et de ne pas être dans ce monde concret, et ici, il représente tout ce que certaines personnes pensent être très matérialiste.

“Parfois, vous avez besoin de quelque chose de quelqu’un qui est complètement à l’opposé et vous trouvez un endroit où vous pouvez vous rencontrer et apprendre.”

Pendant ce temps, Ivana Trump a rappelé dans son livre Raising Trump : “Cette jeune femme blonde m’a approché à l’improviste et a dit ‘Je suis Marla et j’aime ton mari. Est-ce que vous?’

Tiffany est née un mois avant que Donald et Marla ne se marient au Plaza Hotel de New York Crédit : Getty – Contributeur

“J’ai dit ‘Allez-vous-en. J’aime mon mari.’ Ce n’était pas très féminin, mais j’étais sous le choc.”

Combien de temps Marla et Donald sont-ils restés ensemble ?

Entre la naissance de Tiffany et le divorce de Donald avec Ivana, le 45e président et Marla sont sortis ensemble pendant un certain temps.

Le 13 octobre 1993, le couple a accueilli Tiffany à West Palm Beach, en Floride.

Bien qu’elle soit le quatrième enfant et la deuxième fille de Donald, la mondaine est le seul enfant de Marla.

Le 20 décembre 1993, le couple s’est marié et a célébré sa cérémonie de mariage au Plaza Hotel de New York.

Des années plus tard, les parents de Tiffany se sont séparés en mai 1997 et ont officiellement divorcé le 8 juin 1999.