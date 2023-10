VICTORIA Derbyshire est une journaliste et présentatrice de nouvelles connue de beaucoup grâce à sa brillante carrière télévisuelle.

Mais qui est son mari Mark Sandell et quand le couple s’est-il marié ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Mark Sandell, le mari de Victoria Derbyshire ?

Mark Sandell est un producteur de télévision et de radio originaire de Londres.

Il est directeur de 6FOOT6 Productions – une société de production audio primée spécialisée dans le podcasting.

Sandell était autrefois mariée à l’animatrice de radio de la BBC, Fi Glover.

Hormis ces informations, on ne sait pas grand-chose d’autre sur la vie personnelle de Sandell.

Quand se sont-ils marriés?

Derbyshire a épousé son partenaire de longue date Mark Sandell en 2018.

Le couple a célébré son mariage dans le parc de leur magnifique maison de campagne, entouré d’amis proches et de famille.

Victoria a proposé à Mark après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein en 2015 – et les problèmes de santé ont rendu son mariage avec Mark encore plus poignant.

Un an après son mariage en 2019, elle a déclaré au Sunday Times : « Je me souviens avoir pensé que Mark et moi devrions nous marier rapidement au cas où je mourrais.

« C’était joyeux et larmoyant, et le jour le plus magnifique de ma vie. »

Victoria a ajouté : « J’ai dû faire une pause après avoir dit « malade » pour retenir quelques larmes.

« Mais, en respirant profondément, je me suis assuré de dire « et en bonne santé » avec audace. »

Après avoir reçu le diagnostic en juillet 2015, la journaliste a subi une mastectomie, suivie d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie.

Victoria a terminé sa dernière série de traitements en mai 2016.

En juillet 2023, la journaliste s’est rendue sur Instagram pour célébrer ses cinq ans de mariage avec son mari Mark.

À côté d’un certain nombre de jolis clichés de leur grand jour, elle a écrit : « Woo hoo il y a cinq ans @mrsandell1 et moi nous sommes mariés !

« Quelle journée – mes garçons m’ont accompagné jusqu’à l’autel, le soleil brillait, la chorale gospel de l’EAGA était émerveillée, la journée était divine, toutes nos personnes spéciales étaient là et pour couronner le tout, comme une surprise (pour que tout le monde ne le fasse pas). moi), j’ai présenté @thenhschoir qui a chanté leur tube numéro un ‘A Bridge Over You’ – c’était tellement beau et émouvant.

Ont-ils des enfants ?

Le couple est les fiers parents de deux fils – Oliver et Joe.

En février 2023, Victoria a révélé qu’elle avait été rincée par l’un de ses fils adolescents à la suite d’une erreur mortifiante à la télévision en direct.

Lors d’un épisode de Newsnight sur BBC One, le téléphone de l’ancien politicien conservateur Lord Baker of Dorking a commencé à sonner.

Alors qu’il fouillait dans la poche de sa veste pour prendre le téléphone, Victoria ne put s’empêcher de sourire narquoisement face à la perturbation à l’antenne.

Elle a ensuite dit : « Laissez-moi l’éteindre », alors qu’elle cherchait l’appareil.

Le programme a été plongé dans le chaos lorsque le téléphone a sonné à nouveau quelques instants plus tard, Derbyshire riant en disant : « Donnez-moi votre téléphone ! » – avant de sonner à nouveau une troisième fois.

Finalement, après la quatrième interruption, l’interview a été interrompue et Victoria est passée à la partie suivante de l’émission.

Suite à l’erreur télévisée, Victoria a partagé un message texte envoyé par l’un de ses fils qui disait : « Comment avez-vous fait pour ne pas le dire [the phone] en mode silencieux 1000 fois.