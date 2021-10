Qui est Mark Letheren et est-il marié à Georgia Taylor ?

MARK Letheren est un acteur anglais largement connu pour ses rôles populaires dans un certain nombre de drames de longue durée.

Bien qu’il soit également apparu dans une poignée de films, il est surtout connu pour ses rôles dans Casualty et The Bill.

Qui est Mark Letheren ?

Mark Letheren est né le 6 février 1971 à Chelmsford, Essex.

Il a fait ses études à Ardingly College avant d’aller à la Guildhall School of Music and Drama.

Sa première apparition dans The Bill est venue en 1993 quand il est apparu dans un seul épisode en tant que personnage de Justin Adams.

Letheren a fait sa première apparition sur grand écran dans Restoration en 1995 aux côtés de Robert Downey Jr.

Au fil des ans, il est apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision à succès, notamment Wycliffe, A Touch of Frost, Wire in the Blood et Silent Witness.

Il s’est fait un nom grâce à ses rôles de journaliste Simon Kitson dans le drame d’ITV The Bill et de Ben Harding dans le drame de BBC One Casualty.

Letheren a également fait un certain nombre d’apparitions sur scène, notamment en tant que « harceleur » dans l’adaptation musicale de The Bodyguard, un rôle qu’il a joué pendant deux ans à partir de 2012.

Parallèlement à ses rôles d’acteur, il est également photographe.

Est-il marié à Georgia Taylor ?

Letheren est marié à la star de Coronation Street Georgia Taylor, 41 ans, de son vrai nom Claire Jackson.

Elle joue Toyah Battersby dans le feuilleton de longue date.

Ils se sont rencontrés sur le tournage du drame médical BBC One en 2008.

La star de l’écran du nord avait rejoint le drame médical un an plus tôt en tant que Ruth Winters, tandis que Mark jouait Ben Harding.

Ils se sont ensuite mariés peu de temps après l’épanouissement de leur romance.

Toyah Battersby est arrivée dans la rue pour la première fois en 1997 avec le reste de sa famille, Leanne, Les et Janice.

Elle était un peu une enfant sauvage mais a conquis le cœur des fans.

En 2001, Georgia a remporté le prix de la meilleure performance dramatique aux British Soap Awards à la suite de l’horrible histoire de viol de son personnage.

En 2016, il a été annoncé que Georgia reprendrait son rôle de Toyah et elle est revenue sur les pavés le jour de Noël 2016.

Mark Letheren et Georgia Taylor ont-ils des enfants ?

Le couple n’a pas d’enfants.

Parallèlement au rôle de Taylor dans Coronation Street, elle est apparue dans une poignée de films dont The Bank Job aux côtés de Jason Statham et The History Boys où elle a joué le personnage de Fiona.

Elle a également eu des rôles dans Life on Mars, Lewis et Midsomer Murders.