Qui est Maria Callas ? 5 choses à savoir – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Everett/Shutterstock

Maria Callas peut être une légende pour les amateurs d’opéra, mais le chanteur n’est pas exactement un nom familier aujourd’hui. Pourtant, la soprano grecque est largement considérée comme l’une des meilleures chanteuses de tous les temps, avec des artistes comme Céline Dion et Patti Smith la créditant comme une influence. Maintenant, les cinéphiles parlent de la chanteuse après Angelina Jolie a été choisi comme Callas dans un biopic à venir.

Marie promet de raconter “l’histoire tumultueuse, belle et tragique de la vie de la plus grande chanteuse d’opéra du monde, revécue et réimaginée lors de ses derniers jours dans le Paris des années 1970”, selon la logline du film. Réalisateur Pablo Larraínqui a dirigé en dernier le princesse Diana biopic Spencer mettant en vedette Kristen Stewart en 2021, dirigera le projet avec un scénario de Steven Chevalier.

Angelina a souligné son respect pour Maria après les nouvelles du casting, qui sont apparues le vendredi 21 octobre 2022. “Je prends très au sérieux la responsabilité de la vie et de l’héritage de Maria”, a-t-elle partagé dans une déclaration à la presse, gracieuseté de Variété. “Je donnerai tout ce que je peux pour relever le défi”, a poursuivi l’actrice/cinéaste.

Mais qui était Maria ? Et de quoi se souvient-elle le plus ? Découvrez les 5 faits les plus importants sur la vie et la carrière de Maria Callas ici.

1. Elle était une chanteuse d’opéra de renommée mondiale

Maria Callas était une force de la nature, à la fois sur scène et en dehors. Elle a commencé à apprendre à chanter alors qu’elle n’était qu’une enfant, déménageant de New York en Grèce pour poursuivre ses études musicales après la séparation de ses parents. Quelques mois après sa formation, les mentors ont déclaré qu’elle chantait «les airs les plus difficiles du répertoire international d’opéra avec la plus grande musicalité».

Bientôt, elle a été saluée comme “La Divina” ou “la Divine” et a joué dans des productions d’opéra à succès à Venise, en Italie et à Londres. Maria était connue pour sa gamme impressionnante, capable de chanter tout le monde de Puccini à wagner. Mais tragiquement, sa voix a commencé à s’estomper à la fin des années 50, entraînant la fin prématurée de sa carrière.

2. Elle a eu une importante perte de poids en milieu de carrière

Maria a commencé sa carrière avec une silhouette voluptueuse et une grosse voix, se décrivant comme une femme “lourde” qui pesait autrefois 200 livres dans une interview de 1968 avec un musicologue Edouard Downes. Après s’être trouvée “mal à l’aise” avec son corps, elle a décidé de perdre du poids, perdant jusqu’à 80 livres à un moment donné.

Certains se sont demandé si la perte de poids avait eu un impact sur sa voix, qui a commencé à décliner dans ses dernières années. Soprano Joan Sutherland s’est souvenu du changement dans une interview de 2009 avec le Bbc. Elle a expliqué, “Lorsque [Maria] a perdu du poids, elle ne semblait pas pouvoir supporter le grand son qu’elle avait fait, et le corps semblait être trop frêle pour supporter ce son qu’elle faisait.

3. Elle avait la réputation d’être difficile

Maria n’était pas connue pour être facile à vivre. Elle se heurtait fréquemment à des réalisateurs et à des camarades de casting, et avait également une rivalité féroce avec son collègue chanteur Renata Tebaldi.

L’impressario d’opéra britannique Rudolf Bing appellera plus tard Maria la star la plus difficile avec laquelle il ait jamais eu affaire, en grande partie «parce qu’elle était tellement plus intelligente». “D’autres artistes, vous pourriez vous déplacer”, se souvient-il dans le documentaire de 1979 Callas : un documentaire. «Mais Callas, vous ne pouviez pas vous déplacer. Elle savait exactement ce qu’elle voulait et pourquoi elle le voulait.

4. Elle n’a romancé que des millionnaires

Les romans de Maria étaient tout aussi infâmes que son tempérament. Elle a épousé l’industriel italien Giovanni Battista Meneghini en 1949, et alors qu’il la soutenait pendant des années, elle entama une affaire publique avec le magnat de la navigation Aristote Onassis après leur rencontre en 1957. Elle et Giovanni ne divorceront qu’en 1959.

Maria et Aristote n’ont jamais eu d’enfants, et en 1968, il quitte le chanteur pour Jackie Kennedy. Selon les biographes, Aristote poursuivrait encore Maria périodiquement dans les années qui suivirent. (De façon intéressante, Marie le réalisateur Pablo a également réalisé le 2016 Natalie Portman film Jacky à propos de Mme Kennedy-Onassis.)

5. Elle est morte dans un isolement relatif

Après que sa voix se soit estompée, Maria est apparue dans son seul rôle d’acteur non-opéra : Chez Pier Paolo Pasolini film de 1969 Médée. Elle enseignera une série de masterclasses à la Juilliard School en 1971 et 72. Sa dernière représentation publique a eu lieu à Sapporo, au Japon, en 1974.

Suite à cela, Maria s’est retirée en France, où elle vivrait pour le reste de ses années. Elle meurt à Paris en 1977 d’une crise cardiaque à 53 ans.