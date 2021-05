MARCUS Lathan est l’une des 34 idoles à la recherche d’amour pour la saison à venir de la Bachelorette.

La saison de l’émission de rencontres de Katie Thurston présentera de nouveaux gars pour les téléspectateurs, notamment Marcus Lathan.

Marcus Lathan se joint à la saison de Bachelorette de Katie Thurston.

Qui est Marcus Lathan, candidat à la Bachelorette?

Marcus Lathan est une triple menace, passant ses journées à être agent immobilier, mannequin et DJ.

Il est diplômé de la Washington State University Vancouver en 2012.

Le natif de Vancouver vit à Portland, dans l’Oregon, et travaille également à Washington.

Le podcast hôte de trente ans avec deux de ses amis appelé Minority Report.

L’émission est présentée comme une émission où «une Latina, un gay et un noir parlent de tout et de rien qui compte».

Bachelor Nation sur ABC / Youtube

Katie Thurston a rejoint la nation Bachelor pour la première fois lors de la saison de Matt James.

Que savons-nous de la saison de Katie Thurston?

La saison de Katie aurait été si réussi qu’il s’est enveloppé tôt.

La production a commencé au Nouveau-Mexique en mars et enveloppé le samedi 24 avril.

Les hommes ont entre 26 et 36 ans, ce qui est plus âgé que la tranche d’âge moyenne de la franchise The Bachelor.

Greg Grippo est le meilleur prétendant depuis le début quand on lui donne la première impression de rose.

Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe, anciennes célibataires, prendront le relais de Chris Harrison alors qu’il est en pause de l’émission à la suite de ses commentaires controversés.





Quand sortira la prochaine saison de la Bachelorette?

La saison du spectacle de Katie diffusé sur ABC le 7 juin 2021 à 20 h HE.

L’émission peut être diffusée sur l’application ABC ou sur Hulu le lendemain.

Cette année verra deux saisons de Bachelorette avec la saison de Michelle Young diffusée à l’automne 2021.