Qui est Marco Mengoni, le candidat italien à l’Eurovision ?

Le concours EUROVISION de la chanson 2023 démarre ce soir à Liverpool.

Au total, 26 pays chercheront à convaincre le jury de l’Eurovision et le public votant d’être couronnés champions en titre.

Marco Mengoni représentera l’Italie au Concours Eurovision de la Chanson 2023[/caption]

Qui est le représentant de l’Eurovision en Italie ?

Marco Mengoni représentera l’Italie au concours Eurovision de cette année.

Mengoni est un auteur-compositeur-interprète né le 25 décembre 1988 à Ronciglione, une commune de Viterbo, en Italie.

À 14 ans, il a pris des cours de chant plus tard en tant que membre d’un groupe vocal de cinq musiciens, suivi de séjours dans des piano-bars et des mariages.

Mais ce serait une audition pour le X Factor qui mettrait Mengoni sous les feux de la rampe.

Il remportera le concours en recevant un contrat d’enregistrement et en étant automatiquement sélectionné comme l’un des participants au Festival de musique de Sanremo en 2010.

Mengoni a vendu plus de 2,8 millions de disques et a remporté deux TRL Awards, neuf Wind Music Awards, neuf MTV Italian Music Awards, un Nickelodeon Kid’s Choice Awards et un MTV Europe Music Award.

Il a remporté le prix MTV dans la catégorie du meilleur acte européen, faisant de lui le premier artiste italien à remporter ce prix.

Ses disques ont atteint le sommet du classement des albums italiens un total de sept fois consécutives et sont également entrés dans le Top 10 des singles italiens 15 fois.

En 2013, Mengoni s’est classé 7e au Concours Eurovision de la Chanson 2013 pour sa chanson L’essenziale marquant 126 points en finale.

Quelle chanson Mengoni interprétera-t-elle à l’Eurovision 2023 ?

Mengoni espère remporter le prix avec son single Due Vite, une ballade italienne.

La chanson se traduit par deux vies, Mengoni la décrivant comme son « histoire sans fin d’une relation entre le ratio et l’inconscient ».

Il a ajouté comment dans la vie il y a « des gifles » et « il faut continuer.

« Il y a des moments d’ennui et des bémols qui s’imposent. Pour moi, Due vite c’est ça ».

Combien de victoires à l’Eurovision l’Italie a-t-elle remportées ?

L’Italie a remporté trois fois le Concours Eurovosion de la chanson.

La première victoire du pays remonte à 1964 pour Non Ho L’età de Gigliola Cinquetti.

Toto Cutugno a gagné pour l’Italie pour Insieme en 1990 et leur troisième victoire a été du groupe de rock Måneskin pour Zitti E Buoni en 2021.