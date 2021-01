La star de REAL Housewives of Atlanta, Kenya Moore, appelle officiellement sa démission avec son mari Marc Daly.

Le couple a décidé de mettre fin à leur mariage un an après avoir annoncé pour la première fois leur séparation.

Qui est Marc Daly, futur mari de Kenya Moore de RHOA?

Né le 12 août 1970, Marc Daly est devenu célèbre après avoir commencé à sortir ensemble Kenya Moore, une ancienne Miss USA et Vraies femmes au foyer d’Atlanta étoile.

Avant que sa relation avec Moore ne devienne publique, Daly a travaillé dans une First Bolton Bank du Credit Suisse à La ville de New York.

Daly a ensuite rejoint Citibank en tant que banquier d’investissement, avant de devenir vice-président.

Il a quitté le monde de la banque et a décidé de tenter sa chance dans le secteur de la restauration, où il a créé un restaurant fusion sudiste à succès SoCo à Brooklyn.

Daly a épousé Moore en juin 2017 et l’année suivante a accueilli leur premier enfant ensemble, Brooklyn Doris Daly.

Quelle est la valeur nette de Daly?

La plupart de la valeur nette de Daly provenait de son travail dans la banque et de son entreprise de restauration prospère.

Selon Justrichest, Daly a une valeur nette déclarée de 35 millions de dollars.

Qu’a dit Daly à propos de sa séparation d’avec Moore?

Le 23 janvier, Daly a publié une déclaration selon laquelle son mariage avec le Bravo l’étoile a terminé pour la deuxième fois suite à un tentative ratée de raviver leur romance.

«Après avoir récemment participé à la médiation, le Kenya et moi avons accepté de mettre fin à notre mariage», a-t-il déclaré. La racine.

Il a poursuivi: «J’aurai toujours grand soin d’elle et j’ai hâte de continuer à l’amiable à coparentalité notre fille Brooklyn avec beaucoup d’amour et de sagesse.

«Comme toujours, en plus de l’amélioration permanente de moi-même, mon objectif principal continuera à aider les personnes mal desservies et les personnes de couleur à Brooklyn à se remettre de l’impact négatif de la COVID-19 pandémie.

«Cet objectif prendra forme en utilisant mon restaurant comme un« centre communautaire »où des perspectives positives et diverses sur des sujets importants tels que l’autonomisation économique, l’activisme social et l’engagement politique pourront être mises en évidence dans un forum sûr et productif.

«J’ai la chance d’être un agent de changement positif non seulement pour ma famille, mais aussi pour ma communauté. Paix et amour », a-t-il conclu le message.

Le déménagement vient après plus de trois ans de mariage à l’étoile RHOA.

La paire d’abord ont annoncé leur séparation en septembre 2019 mais plus tard réconcilié.

Cependant, les rumeurs de divorce ont commencé à tourbillonner à la fin de 2020 alors que les fans pensaient que la fin était proche.