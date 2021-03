LE Cercle bat son plein et les fans continuent de regarder et de voir qui repartira avec le grand prix.

Manrika est l’une des neuf candidates et, tout en jouant comme elle-même, elle vise à changer le stéréotype qui entoure les filles de sa communauté.

Qui est Manrika sur The Circle 2021?

Manrika Khaira est l’un des neuf joueurs qui sont entrés dans The Circle 2021 le soir du lancement.

La jeune femme de 24 ans, originaire de Birmingham, a le sentiment qu’elle « a été jugée toute ma vie pour la façon dont je vis parce que je suis d’origine indienne ».

Elle peut être trouvée sur Instagram @manrikakhaira où elle compte 50 000 adeptes.

Manrika est également sur TikTok sous le nom d’utilisateur @manrikakhaira, où elle compte plus de 300 000 abonnés et ses publications ont recueilli plus de 11,5 millions de likes.

Que fait Manrika?

Manrika est à la fois consultante en recrutement et créatrice de contenu, et a décrit ce qu’elle entend accomplir en apparaissant sur The Circle.

Elle a partagé: «Mes parents et ma famille sont très occidentalisés mais c’est la société au sens large, la façon dont je vis n’est pas l’attente de ce qu’une fille indienne devrait être.

« Je vais continuer à montrer que vous pouvez toujours vivre votre vie, avoir ce style de vie sur les réseaux sociaux et aussi être une fille respectable. »

Manrika a ajouté: « Je vais probablement obtenir beaucoup de bâton pour cela de la part de la communauté indienne au sens large, mais je veux juste aider d’autres personnes et je veux que les parents indiens surveillent ma conduite et sachent quel style de vie je avoir et penser ‘peut-être que ma fille peut sortir et faire ça’. «

Qu’est-ce que le gagnant du Cercle reçoit?

À la fin de la série, le joueur le plus populaire – la personne qui accumule le plus de likes – aura une chance de gagner le prix de 100 000 £.

La version célébrité de l’émission a débuté le 9 mars 2021 et soutient Stand Up To Cancer.

Il se compose de six épisodes et est diffusé des nuits consécutives à 21h sur Channel 4.

La finale du Celebrity Circle a eu lieu le lundi 15 mars, ce qui a vu la rappeuse Lady Leshurr, qui jouait en tant que rappeur Big Narstie, s’imposer.

Comment puis-je regarder The Circle?

Tous les épisodes de The Circle sont diffusés sur Channel 4.

Les épisodes ont commencé le mardi 16 mars 2021 et se poursuivent tous les soirs à 22 heures à l’exception des samedis soirs.

La série est actuellement prévue pour 21 épisodes avec une date finale fixée au vendredi 9 avril – mais nous n’avons pas encore reçu de confirmation officielle.

Vous pouvez rattraper les épisodes manqués à la demande sur Tous les 4 joueurs.