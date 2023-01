Qui est Mallory Edens ? La fille du propriétaire des Bucks liée à Aaron Rodgers – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

En 2023, Internet a spéculé si Aaron Rodgers et Mallory Edens sortaient ensemble.

Aaron et Mallory ont assisté ensemble à un match des Milwaukee Bucks en décembre 2022.

Mallory est la fille de Wes Edens, l’un des copropriétaires des Bucks.

Aaron Rodgers a fait sensation lorsqu’il a eu 39 ans en décembre 2022. Le champion de la NFL et le quart-arrière des Green Back Packers ont assisté à un match des Milwaukee Bucks, assis à côté du terrain à côté de Mallory Edenla fille du copropriétaire de Bucks, milliardaire Wes Eden. Mallory, 26 ans, semblait s’amuser alors qu’elle était assise à côté de Rodgers, qui était célibataire après s’être séparé de Shailene Woodley en avril 2022 pour la deuxième fois. Rodgers et Woodley, 31 ans, ont annulé leurs fiançailles en février, mais ont tenté un deuxième coup d’amour futile peu de temps après.

Plus à propos aaron rodgers

Bien qu’Aaron et Mallory n’aient fait aucune remarque sur leur “statut”, cela n’a pas empêché certaines rumeurs de recommencer une éventuelle romance. Alors que les Packers 8-8 espèrent sauver la saison 2022-23 en décrochant une place en séries éliminatoires, l’esprit de Rodgers peut être concentré sur autre chose que l’amour. Mais, cela dit, voici ce que vous devez savoir sur sa dernière (présumée) flamme.

Elle est la fille d’un milliardaire.

Le père de Mallory est Wes Edenqui a fait équipe avec Marc Lasry pour acheter les Bucks en 2014. La paire a payé 550 $ pour Khôl aux herbes et a promis de garder l’équipe dans le Wisconsin – ce qu’ils ont. Wes est également le co-fondateur de Fortress Investment Group. Il a fait ses débuts en 1987 chez Lehman Brothers, dont il est devenu associé et directeur général jusqu’en 1993.

Wes est un ancien partenaire de BlackRock et est devenu milliardaire en 2007 lorsque Fortress Investment Group est devenu public en 2007. Il a perdu son statut de milliardaire en 2009 après que les actions de Fortress “ont chuté de 60% dans l’année suivant son offre” au milieu de “l’examen de l’utilisation par la direction de Capitale.” Lorsque SoftBank a acquis Fortress en 2017 pour 3,3 milliards de dollars, Wes est reparti avec 500 millions de dollars avant impôts. Sa richesse est montée en flèche de 2021 à 2022, probablement en raison de la victoire des Bucks au championnat NBA en 2021. En 2023, Forbes estime qu’il vaut 4,1 $. milliard.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle est mannequin et diplômée de Princeton.

“A fait cette chose”, a écrit Mallory dans un IG Post maintenant supprimé en juin 2018, posant avec son diplôme de l’Université de Princeton. Mallory a participé à l’équipe de cross-country, selon La grande piste. Son record personnel est de 5:04.68 au 1500m et de 11:02:03 au 3000m.

Sa page Instagram indique qu’elle est représentée par Ford Models et Women Management Los Angeles. Sa page Instagram montre pourquoi :

Lien connexe Lié: Histoire de la petite amie d’Aaron Rodgers: d’Olivia Munn à la rupture de Shailene Woodley et plus

Elle et Aaron Rodgers ont traîné une fois auparavant.

Mallory et Aaron ont déjà passé du temps ensemble. Dans une publication Instagram de mai 2019 – qui disparaîtra probablement au milieu du buzz de 2023 sur leur possible datation – elle s’est assise à côté de Rodgers. Elle a partagé cette photo principalement pour se moquer de la femme qui buvait derrière elle, mais les fans ont remarqué que Mallory se moquait également de Canard.

Lors du quatrième match des éliminatoires de la NBA 2019, les Raptors de Toronto ont affronté les Bucks lors de la finale de la Conférence de l’Est. Drake a côtoyé l’entraîneur de Toronto Nick Infirmièrea été surpris en train de se moquer de Giannis Antetokounmpo après avoir raté un lancer franc, et a généralement agi comme un imbécile. Dans le jeu 5, Mallory portait une chemise avec Pusha T, le rival de longue date de Drake (et le rappeur qui a dénoncé Drake pour avoir un fils secret.) Drake aurait cependant le dernier mot. Les Raptors ont vaincu les Bucks et battu les Golden State Warriors pour le titre NBA.

Drake a également répondu à la pêche à la traîne d’Eden peu de temps après. Il a suivi Mallory sur Instagram, a changé son icône de profil en une photo d’elle et lui a envoyé un message sur son histoire IG. “Tout est juste dans l’amour et la guerre, et croyez-moi, je vais quand même vous procurer des billets pour OVO Fest.”

Elle est politiquement active.

En tant que diplômé de Princeton, il est certain que Mallory est plus qu’un joli visage. Elle est assez passionnée par les droits des femmes. Elle a écrit un essai pour Refinery29 sur les effets de #MeToo sur une nouvelle génération de femmes et a publié une fois des photos d’elle manifestant lors de la Marche des femmes 2018. “Environ 9 mois après ce jour, nous avons élu un nombre record de femmes au Congrès. Parfois, de bonnes choses se produisent vraiment lorsque vous défendez ce en quoi vous croyez. Bonne journée internationale de la femme ! elle a écrit en mars.

En 2023, son profil Instagram est lié à “Donate to an Abortion Fund Right Now”, une histoire publiée après l’annulation de la Cour suprême Roe c. Wade.

Elle a fait sensation lors de la loterie du repêchage de la NBA 2014.

Le monde a rencontré Mallory pour la première fois en 2014 lorsqu’elle a été envoyée à la loterie NBA Draft pour être la représentante des Milwaukee Bucks. Alors que certains fans étaient heureux de voir un effort pour célébrer les jeunes fans féminines de la NBA, l’écrivain sportif Chris Sheridan a dit qu’elle serait un jour “le trophée de quelqu’un (petite amie).” Mallory a rétorqué: “donc juste pour plus de clarté, le fil conducteur qui sous-tend le” trophée “femme, fille, et” GF “est femmes = possessions, n’est-ce pas?”

. @sheridanhoops donc juste pour plus de clarté, le fil conducteur qui sous-tend “trophée” femme, fille et “GF” est femmes = possessions, n’est-ce pas ? – Mallory Edens (@MedensEdens) 20 mai 2015

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.