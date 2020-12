Le président élu américain Joe Biden est connu pour son équipe diversifiée derrière lui: un premier compagnon amérindien, une équipe de médias entièrement féminine et maintenant un indo-américain Maju Varghese au sein du comité inaugural présidentiel de quatre membres.

Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ont nommé l’Indo-Américain Maju Varghese membre du comité présidentiel inaugural (PIC) de quatre membres, qui organisera les activités autour de leur inauguration le 20 janvier.

L’équipe comprend Tony Allen en tant que directeur général, Maju Varghese en tant que directeur exécutif, Erin Wilson en tant que directrice générale adjointe et Yvanna Cancela en tant que directrice générale adjointe.

<< C'est un honneur d'aider à diriger l'équipe qui planifiera les activités inaugurales du président élu Biden et du vice-président élu Harris, tout en maintenant leur engagement à protéger la santé et la sécurité des Américains et à renforcer la force et Démontrez la résilience de notre nation », Varghese dit dans un communiqué.

Humble et fier de servir @BidenInaugural Ce ne sera pas facile, mais c’est un honneur de pouvoir aider à planifier l’investiture d’un président américain lorsque vos parents ont grandi à l’autre bout du monde. J’espère faire @Joe Biden, cette équipe, ma famille et ce pays fiers. 🇺🇸 https://t.co/T5fd7DVUTK – Maju Varghese (@ moojv77) 1 décembre 2020

Varghese, avocat de profession, est le fils de parents immigrés de Thiruvalla, Kerala.

Pendant la campagne électorale de Biden et Harri, il a travaillé à la logistique de l’événement national pour les élire, mobilisant des dizaines de milliers de bénévoles – alors même qu’il était passé au travail à distance en raison de COVID-19[feminine pandémie.

Varghese avait auparavant, en 2019, partagé son histoire d’origine et l’histoire d’immigration de ses parents sur Twitter: sa mère était une infirmière indienne qui travaillait de longues heures au travail. Son père conduisait un taxi à New York et avait un deuxième emploi en tant que directeur d’hôpital.

Famille, foi, espérance et gentillesse. Ces deux héros ont fourni une leçon quotidienne. Je ne peux pas assez remercier mes parents pour tout. Nous avons trouvé cette photo d’environ 1984, environ dix ans après leur voyage aux États-Unis. Miss mon père mais cet espoir … il ne meurt jamais. pic.twitter.com/lUFjC3Zj5l – Maju Varghese (@ moojv77) 16 décembre 2019

J’ai perdu mon père il y a six ans. Dans les années d’après, comme @Joe Biden Je me demande si je le rends fier. Ce héros et ma mère m’ont donné une chance d’avoir une belle vie et une chance de réaliser chaque rêve. Comme l’a dit le vice-président ce soir, «l’espoir ne meurt jamais». Cela ne marche jamais. Merci patron. pic.twitter.com/KivuppVDJc – Maju Varghese (@ moojv77) 12 novembre 2019

Varghese a précédemment occupé divers postes dans l’administration de Barack Obama, notamment en tant qu’assistant du président chargé de la gestion et de l’administration et directeur adjoint de l’avancement. Il a partagé un moment sur Twitter lorsque sa mère a rencontré Obama.

Maman, une infirmière indienne qui travaille de longues heures. Papa a conduit un taxi à New York, puis a travaillé de longues heures comme gardien de sécurité à l’hôpital. Bien que nous ayons déjà perdu papa à cause d’une maladie, notre mère a dû franchir le seuil du bureau ovale pour rencontrer le patron @Barack Obama en 2017. éternellement reconnaissant 🇺🇸 pic.twitter.com/5t0qwhrQHS – Maju Varghese (@ moojv77) 14 août 2019

Varghese a également travaillé en tant que directeur des opérations chez The Hub Project et en tant que conseiller principal au cabinet d’avocats Dentons. Varghese est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et en économie de l’Université du Massachusetts à Amherts.

Varghese est le cinquième Indien-Américain à se voir attribuer des postes clés par l’équipe de transition de Biden.