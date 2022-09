MAGGIE Haberman est une journaliste américaine travaillant actuellement pour le New York Times.

Haberman est connue pour sa couverture de l’ancien président Donald Trump, qu’elle a commencée en 2011, bien avant que Trump ne devienne le candidat républicain et le vainqueur éventuel des élections de 2016.

Haberman est l’une des voix les plus reconnaissables du journalisme politique à ce jour Crédit : Getty

Qui est Maggie Haberman ?

Haberman, 48 ans, est la fille du célèbre journaliste du New York Times Clyde Haberman.

Clyde a été intronisé au Temple de la renommée exclusif du New York Press Club, rejoignant Walter Cronkite et Tom Brokaw.

Après avoir fréquenté le lycée à New York, Maggie s’est inscrite au Sarah Lawrence College et a obtenu son diplôme en 1995.

Elle a fait ses débuts dans le reportage politique au niveau de la ville, couvrant l’hôtel de ville pour le New York Post à la fin des années 1990.

L’arc de carrière de Haberman comprend des séjours au New York Post, Politico et CNN avant d’atterrir au New York Times.

Son travail depuis 2016 porte presque exclusivement sur le 45e président ; elle est citée 24 fois dans le rapport Mueller, le plus de tous les journalistes.

Les critiques ont qualifié Haberman de porte-parole de l’ancien président Donald Trump.

Habermann partagé la couverture de son dernier livre sur Trump, intitulé Confidence Man, avec ses 1,7 million d’abonnés sur Twitter le 10 février 2022.

Maggie Haberman est-elle mariée ?

Haberman a épousé Dareh Ardashes Gregorian en 2003 et ils ont trois enfants ensemble.

Son beau-père est le célèbre universitaire et défenseur des droits de l’homme Vartan Gregorian.

En ce qui concerne les journalistes célèbres, Haberman est l’un des noms les plus reconnaissables de la presse écrite.

Elle a partagé le prix Pulitzer avec des collègues pour leurs reportages sur les liens de Trump avec la Russie et a fait une apparition dans Late Night avec Seth Meyers cette année-là.

Lors de son apparition dans Late Night avec Seth Meyers, elle a évoqué sa relation unique avec l’ancien président Crédit : Getty Images – Getty

Quel est le livre de Maggie Haberman sur Donald Trump ?

Haberman devrait sortir son nouveau livre, Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, le 4 octobre 2022.

Le livre plonge dans les fausses affirmations de Trump selon lesquelles la présidence lui avait été volée et son prétendu refus de quitter la Maison Blanche.

Dans le livre, Haberman rapporte que Trump a dit à un assistant : “Je ne vais tout simplement pas partir” et aurait dit à un autre : “Nous ne partons jamais. Comment pouvez-vous partir quand vous avez gagné une élection ?”

Cependant, selon Haberman, Trump avait d’abord semblé reconnaître qu’il avait perdu les élections en novembre et aurait dit à un conseiller : “Nous avons fait de notre mieux”.

Trump aurait déclaré à des assistants de presse subalternes: “Je pensais que nous l’avions.”

Haberman a été critiquée pour avoir retenu les commentaires rapportés dans l’extrait de son livre.

Michael J Stern, chroniqueur d’opinion pour USA Today, a tweeté : “Le nouveau livre de Maggie Haberman montre que Trump est tellement déséquilibré qu’il a refusé de quitter la Maison Blanche après avoir perdu.

“Les journalistes qui écrivent des livres ont un conflit d’intérêts lorsqu’ils retiennent des informations précieuses pour pouvoir les inclure dans leur livre, des années plus tard. Ça pue.”

Cependant, un porte-parole du New York Times a déclaré à The Wrap : « Maggie Haberman a pris congé du Times pour écrire son livre.

“Au cours de la rédaction du livre, elle a partagé de nombreuses informations dignes d’intérêt avec le Times.”

Le porte-parole a ajouté: “Les éditeurs ont décidé quelles informations convenaient le mieux à notre reportage.”

Quelle est la valeur nette de Maggie Haberman ?

Selon FamousIntel, Haberman a une valeur nette d’environ 3 millions de dollars.

Alors que l’ancien président Trump continue de retenir l’attention de la politisphère depuis Mar-A-Lago, Haberman continue de le couvrir pour le New York Times.

Les collègues de Haberman du New York Times ont rendu compte du volume considérable de livres que l’ancien président a générés, citant plus de 1 200 titres individuels qui ont été publiés.

Haberman’s Confidence Man peut être précommandé sur Amazon pour le Kindle pour 15,99 $ ou relié pour 30,00 $.