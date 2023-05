Qui est mage ? Découvrez le cheval qui a remporté le Kentucky Derby 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Sommers II/UPI/Shutterstock

Le Kentucky Derby 2023 a eu lieu le 6 mai 2023.

Mage, monté par Javier Castellano, a remporté la course.

Le peloton est tombé à 18 après que cinq chevaux aient été retirés de la course.

Le 149e Derby du Kentucky restera dans les annales, pour le meilleur ou pour le pire. L’événement du 6 mai a réuni des célébrités – patrick et Brittany Mahomes, Jack Harlow, Chris Pine, Dannielle Birkhead, et Bobby Flay – et des gens ordinaires, tous réunis pour voir quel cheval sortira vainqueur après « Les deux minutes les plus rapides du sport ». Après quelques jours de nuages ​​​​sombres – métaphoriquement – la course a résisté aux nuages ​​​​de pluie littéraux alors que dix-huit chevaux pur-sang ont pris la piste à Churchill Downs. En fin de compte, c’est Mage qui a vaincu dix-sept autres chevaux pour gagner la journée. C’était une course serrée à la fin, avec Mage qui s’est retiré et a remporté la victoire dans une finition spectaculaire !

MAGE (17/1) GAGNE le 149e Derby du Kentucky ! 🏆 (via @NBCSports) | #KyDerby pic.twitter.com/nQjUxWPCaN – Paris sportifs NBC EDGE (@NBCSportsBet) 6 mai 2023

Ce fut une course merveilleuse qui, pour un moment, a évité la tragédie et le drame qui ont entouré la course de cette année. Pour plus d’informations sur le gagnant et ce qu’il a dû traverser pour accéder au cercle des gagnants, préparez un autre mint julep et lisez la suite.

Mage a remporté le Derby du Kentucky 2023

Mage sera considéré comme une « recrue » en matière de courses hippiques. Il n’avait couru que trois courses avant le Derby 2023 : le Florida Derby (où il a terminé deuxième), le Fountain of Youth Derby (a terminé quatrième) et le Maiden derby (qu’il a remporté).

Il a été formé par Gustavo Delgado et appartient en partie à Ramiro Restrepo du sud de la Floride. Il est l’un des cinq propriétaires – cinq propriétaires dont le cheval vient de remporter le Derby du Kentucky !

Mage remporte le Derby du Kentucky ! pic.twitter.com/B0oGlHDTyD — Derby du Kentucky (@KentuckyDerby) 6 mai 2023

Leur jockey est Javier Castellano

Cette victoire couronne une carrière incroyable pour Javier Castellano. Le cavalier de 45 ans a commencé les courses de chevaux en 1996 dans son Venezuela natal. C’est un jockey de deuxième génération et des courses dans la famille. Son père, son oncle et son frère ont tous été jockeys. Javier a été intronisé au National Museum of Racing and Hall of Fame en 2017.

Plus Derby kentucky

Sa carrière comprend des victoires aux Preakness Stakes en 2006 et 2017, à la Breeders ‘Cup Classic en 2004 et aux Kentucky Oaks en 2016. Il était sur le cloud computing lorsqu’il a remporté Preakness en 2017 et a monté des chevaux comme Shaman Ghost, Honor Code, et Bellamy Road.

Un appel MVP pour Riders Up par @PatrickMahomes pic.twitter.com/avehSvd2SQ — Derby du Kentucky (@KentuckyDerby) 6 mai 2023

Les chances n’étaient pas en sa faveur.

Avec tant de drames à l’approche de la course – y compris l’abandon du favori, plus à ce sujet bientôt – les chances du Derby du Kentucky 2023 étaient dans le chaos total jusqu’à la clôture finale samedi matin. Voici quelles étaient les cotes du gagnant et du reste du champ, par CNN. (Cependant, les chances de Mage après la victoire étaient de 15-1, ce qui signifie que même s’il était un longshot, ses chances se sont améliorées.)

Appuyez sur Afficher 26/1 Vérification 17/1 Deux Phil’s 7/1 Jeu de confiance 16/1 Tapit Trice 9/2 Kingsbarns 10/1 Réincarner 13/1 Mage 17/1* Désarmer 24/1 Route de Jace 32/1 Soleil Tonnerre 30/1 Ange de l’Empire 9/2 Élever Caïn 30/1 Derma Sotogake 7/1 Fusée Peut 27/1 Méfait Cyclone 32/1 Mandarin Héros 21/1 Roi Russel 32/1

Ils ont remporté le Derby avec le plus de rayures en près de 90 ans.

Si ce qui précède n’était pas clair, le Derby du Kentucky 2023 s’est déroulé avec 18 chevaux au total, en baisse par rapport au champ habituel de 20. Ce champ réduit vient après que Forte, le favori 3-1 pour gagner, est devenu le cinquième cheval à ‘ gratter ‘ – c’est-à-dire être retiré – de la course. Churchill Downs a déclaré que le copropriétaire de Forte, Mike Repole, a attribué l’égratignure aux inquiétudes des vétérinaires d’État concernant un pied droit meurtri, par Le Washington Post.

Practical Move s’est retiré en raison d’une température élevée. Continuar a été retiré pour manque de forme physique. Skinner s’est retiré en raison d’une température élevée et Lord Miles a été tiré en partie vers l’entraîneur Saffie Joseph Jr. étant suspendu indéfiniment – plus sur ce dans un petit instant. Ces égratignures ont permis à Cyclone Mischief, Mandarin Hero et King Russell de participer au Derby du Kentucky, mais le peloton était toujours réduit à 18 chevaux. Dans l’ensemble, c’est le plus grand nombre d’égratignures dans un Derby du Kentucky depuis 1936.

On pense que le Derby avec le plus de rayures est celui de 1933. Au cours des vingt-trois dernières années, seules dix courses se sont déroulées avec un plateau complet.

… Mais tous les chevaux sortant du Derby 2023 sont gagnants.

L’entraîneur de chevaux de course Saffie Joseph Jr. a été suspendu indéfiniment le 4 mai après la mort subite de deux chevaux qu’il avait entraînés, au moment de la publication, de causes inconnues. « La suspension interdit à Joseph, ou à tout entraîneur directement ou indirectement employé par Joseph, d’inscrire des chevaux à des courses ou de demander l’occupation d’un box à tout moment. [Churchill Downs Inc.]-hippodromes détenus », a déclaré l’organisation dans un communiqué jeudi, par CNN. « La décision de CDI fait suite à la mort subite très inhabituelle de deux chevaux entraînés par Joseph à l’hippodrome de Churchill Downs : Parents Pride samedi et Chasing Artie mardi. »

C’est pourquoi Lord Miles a été retiré de la course. CDI avait «des inquiétudes raisonnables quant à l’état de ses chevaux» et l’a suspendu «jusqu’à ce que les détails soient analysés et compris».

Parents Pride et Chasing Artie, malheureusement, n’étaient pas les seuls chevaux qui sont morts avant le Derby du Kentucky. Il y avait six décès confirmés avant la course. Wild On Ice, un autre concurrent du Kentucky Derby, a été blessé lors d’un entraînement le 27 avril. Take Charge Briana a été blessé lors d’une course le 2 mai. Tous deux ont été « euthanasiés pour des raisons humanitaires », a déclaré Churchill Downs.

Chloe’s Dream s’est blessé lors d’une course undercard samedi. « Il vient de faire un mauvais pas là-bas », a déclaré l’entraîneur Jeff Hiles à l’Associated Press. «Ils pouvaient faire la même chose en courant sur le terrain que sur la piste. C’est donc très dommage. C’est à cela que nous nous occupons.

Racehorse Freezing Point a également été blessé lors de leur course undercard et a été euthanasié. « Cela ne me fait pas plaisir de voir un cheval se faire euthanasier », a déclaré le coureur Joe Conforto, par PA. «Mais je pense que c’est en grande partie de la malchance. La plupart des chevaux de course sont mieux soignés que les êtres humains.

Les décès et la suspension surviennent quelques semaines seulement avant que l’instance dirigeante des courses de chevaux ne promulgue de nouvelles règles antidopage et médicamenteuses. Tristement célèbre, Medina Spirit a franchi la ligne d’arrivée en premier au Kentucky Derby 2021, mais a été dépouillé de la victoire après avoir échoué à un test de dépistage de drogue après la course. Medina Spirit est décédée plus tard cette année-là après une séance d’entraînement sur une piste du sud de la Californie, par NPR.

