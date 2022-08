Qui est Maeva Denat ? Mannequin français et nouvelle maîtresse supposée de David Ginola – voici ce que nous savons

DAVID GINOLA est un footballeur français emblématique, considéré comme une légende du club dans les anciennes équipes de Tottenham et Newcastle.

Mais qui est sa petite amie ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Maeva Denat ?

Maeva Denat est la petite amie de l’ancien footballeur, mannequin et expert David Ginola.

Maeva est un mannequin qui, comme David, vient du sud de la France.

Le modèle au visage de taches de rousseur a de petits tatouages ​​​​d’un cœur et des doigts «en signe de paix» sur son bras gauche, et une grande encrage sur son épaule droite.

Elle compte plus de 12,5 000 abonnés sur Instagram.

Elle est mère de deux enfants.

Crédit : Instagram

Quand David Ginola et Maeva Denat se sont-ils rencontrés ?

David a été repéré pour la première fois en ville avec Maeva à Paris en septembre 2016.

Ils sont allés dîner en amoureux suite à son apparition dans l’émission C à Vous sur France 5.

Des photographies le montraient en train de caresser son amant alors qu’elle l’entourait de ses bras.

S’adressant à un camarade de camp dans l’émission de télé-réalité I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! l’ancien footballeur a révélé avoir rencontré Maeva le jour de sa crise cardiaque quasi mortelle le 19 mai 2016.

Le couple aurait été présenté par un ami commun dans un restaurant de Cannes.

David Ginola et Maeva Denat ont-ils des enfants ?

David a eu deux enfants avec sa première épouse Coraline, un fils, Andrea, et une fille Carla.

Maeva a un enfant avec un ancien partenaire.

Maeva et David ont eu une fille ensemble en 2018.

Qui est l’ex-femme de David Ginola ?

La pin-up David et son ex-femme Coraline Delphin se sont mariés en 1991, mais ont divorcé en 2016.

Leur fils Andrea – qui vit à Londres – a suivi les traces de son père et est entré dans le monde du sport en travaillant comme agent de football.

La mannequin française Carla est diplômée de la Regent’s University en 2016 avec un diplôme en commerce européen.